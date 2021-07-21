Дієтолог перерахував кращі натуральні замінники-напоїв енергетиків

Бувши певна кількість натуральних напоїв, які за ефектом можна порівняти з енергетиками. Про це пише сайт Portaltele з посиланням на нове дослідження лікаря-дієтолога з Університету Джона Хопкінса Діани Візтум.

За його словами, для того, щоб підбадьорити організм, можна випити трохи кави. За словами лікаря, в цьому напої менше кофеїну, ніж в енергетиці, проте його в ньому достатньо для позитивного впливу на пам'ять, концентрацію і бадьорість.

Альтернативою енергетику є зелений чай. Його користь в тому, що він містить такі сполуки як епігаллокатехін і L-теанін, які сприяють зменшенню втоми.

Також в список натуральних напоїв увійшли матча і чай з куркуми. Перший за своїм ефектом схожий на зелений чай, тоді як останній, незважаючи на те, що не містить кофеїн, призводить до припливу енергії і вироблення серотоніну і дофаміну.

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Нагадаємо, раніше дієтолог Альбіна Комісарова повідомляла, що без шкоди для здоров'я можна перекусити, зокрема, ягодами, жменею сухофруктів, попкорном без добавок, фруктами і сиром з горішками.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська додала, що варто їсти фрукти, в яких багато клітковини, оскільки вона уповільнює потрапляння цукру в кров - яблука, всі ягоди, особливо смородину, малину, ожину, журавлину, чорницю, і абрикоси.