Фальсифікат за ціною балику: експерт пояснила, де не можна купувати м'ясо

М'ясо краще купувати в супермаркеті, радить експерт / Reuters

В Україні близько 40% м'яса є неякісною продукцією і фальсифікатом. М'ясо зберігають з порушеннями температурного режиму або перевищують допустимі терміни зберігання. Крім того, дешеву продукцію видають за дорогу.

Терміни зберігання м'яса

"Термін зберігання м'яса в холодильнику при температурі від 0 до 4 градусів становить від 1 до 3 діб. Якщо м'ясо у вакуумі, термін зберігання може тривати до 5 діб. Але ніяк не більше", - розповіла виданню Obozrevatel професорка Національного університету біоресурсів і природокористування Лариса Баль-Прилипко.

У свою чергу, експерт з питань захисту прав споживачів Олена Куликова зазначила, що ще однією проблемою є те, що при продажу один вид товару видають за інший. Наприклад, під виглядом свіжого м'яса продають розморожену продукцію, а за ціною балику реалізують інші частини туші.

Де купити якісне м'ясо

Експерт порадила купувати м'ясо в супермаркетах. Хоча там і бувають порушення, але супермаркети несуть відповідальність за якість продукції.

"Як правило, супермаркети працюють з великими господарствами і є ланцюжок простежуваності. А у великого виробника, в свою чергу, є репутаційні ризики. Ринкову ж продукцію в нинішніх умовах я ставлю під великий сумнів", - зазначила Куликова.

Як повідомляв Главред, упродовж 2021 року ціни на м'ясо в Україні підвищаться - подорожчання в середньому складе близько 10%. Ковбасні вироби також зростуть в ціні.

Лікар-дієтолог Наталія Самойленко розповіла про продукти, які можуть замінити м'ясо.