Як схуднути на травах: дієтолог розкрила секрети

Трав'яні збори для схуднення – експерт розповіла, який вибрати / Фото pixaby

Дієтолог і нутриціолог Катерина Романова розповіла, чи можна схуднути на травах і які з них найкраще підійдуть для боротьби із зайвою вагою.

Передусім експерт зазначила в Instagram, що трави для схуднення або трав'яний збір допомагають не лише схуднути і скинути зайву вагу, але і нормалізувати обмін речовин, позбутися від шлаків.

За її словами, перший помітний результат від застосування трав помітний вже за 2-3 тижні: зайві кілограми зникають, а печінка і кишечник очищаються від шлаків і токсинів.

"В середньому курс прийому трав'яних зборів з метою позбавлення від зайвих кілограмів і повного очищення організму становить півтора-два місяці з урахуванням правильного здорового харчування. Якщо ви будете зловживати фастфудом і сподіватися, що диво-трава допоможе вам схуднути і жир не відкладатиметься – то можу вас розчарувати. Так не станеться", - написала дієтолог.

Які трави допоможуть схуднути

лляне насіння, корінь алтея, водорості спіруліна, фукус пухирчастий знижують апетит;

петрушка, кріп, кора крушини, жостер проносний, фенхель, аніс нормалізують роботу травної системи;

перстач гусячий, хвощ польовий, ведмеже вушко, розторопша, безсмертник, кульбаба, листя суниці, барбарис мають жовчогінний і сечогінний ефект;

сенна, крушина, аніс, деревій, ромашка мають проносну дію;

мати-й-мачуха, кропива, листя берези, квітки бузини нормалізують обмін речовин;

розмарин, імбир, червоний перець, куркума збільшують витрату енергії.

Дієтолог також розповіла, кому не можна приймати трав'яні чаї для схуднення. Список протипоказань такий:

алергічні реакції на трави;

вагітність і годування грудьми;

хронічні хвороби;

індивідуальна непереносимість.

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