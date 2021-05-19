УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Як схуднути на травах: дієтолог розкрила секрети

19 травня 2021, 03:06

Катерина Романова назвала кращі трав'яні збори для боротьби із зайвою вагою та розповіла, скільки займе процес схуднення.

чай, трав'яний чай, чай для схуднення
Трав'яні збори для схуднення – експерт розповіла, який вибрати / Фото pixaby

Дієтолог і нутриціолог Катерина Романова розповіла, чи можна схуднути на травах і які з них найкраще підійдуть для боротьби із зайвою вагою.

Передусім експерт зазначила в Instagram, що трави для схуднення або трав'яний збір допомагають не лише схуднути і скинути зайву вагу, але і нормалізувати обмін речовин, позбутися від шлаків.

За її словами, перший помітний результат від застосування трав помітний вже за 2-3 тижні: зайві кілограми зникають, а печінка і кишечник очищаються від шлаків і токсинів.

"В середньому курс прийому трав'яних зборів з метою позбавлення від зайвих кілограмів і повного очищення організму становить півтора-два місяці з урахуванням правильного здорового харчування. Якщо ви будете зловживати фастфудом і сподіватися, що диво-трава допоможе вам схуднути і жир не відкладатиметься – то можу вас розчарувати. Так не станеться", - написала дієтолог.

Які трави допоможуть схуднути

  • лляне насіння, корінь алтея, водорості спіруліна, фукус пухирчастий знижують апетит;
  • петрушка, кріп, кора крушини, жостер проносний, фенхель, аніс нормалізують роботу травної системи;
  • перстач гусячий, хвощ польовий, ведмеже вушко, розторопша, безсмертник, кульбаба, листя суниці, барбарис мають жовчогінний і сечогінний ефект;
  • сенна, крушина, аніс, деревій, ромашка мають проносну дію;
  • мати-й-мачуха, кропива, листя берези, квітки бузини нормалізують обмін речовин;
  • розмарин, імбир, червоний перець, куркума збільшують витрату енергії.

Дієтолог також розповіла, кому не можна приймати трав'яні чаї для схуднення. Список протипоказань такий:

  • алергічні реакції на трави;
  • вагітність і годування грудьми;
  • хронічні хвороби;
  • індивідуальна непереносимість.

читайте такожЩо пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети

Нагадаємо, раніше австралійський дієтолог Пола Норріс дала пораду, як схуднути без скорочення розміру порцій та зробити їжу кориснішою.

Лікар-дієтолог Юлія Чехоніна розвінчала популярний міф про те, що рослинні олії фігурі не шкодять і їх можна сміливо використовувати для приготування салатів при схудненні.

здоров'я дієта схуднення
Зараз ви переглядаєте новину «Як схуднути на травах: дієтолог розкрила секрети». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Справжня причина кадрових перестановок в КабмініСправжня причина кадрових перестановок в Кабміні Як почистити вуха швидко і без ватних паличокЯк почистити вуха швидко і без ватних паличок Слабкість Кремля стає все більш помітноюСлабкість Кремля стає все більш помітною "Все роблю на прохання Путіна і Порошенка": оприлюднено нові записи розмов Медведчука"Все роблю на прохання Путіна і Порошенка": оприлюднено нові записи розмов Медведчука Україна пройшла у фінал Євробачення 2021 - як оцінили пісню глядачіУкраїна пройшла у фінал Євробачення 2021 - як оцінили пісню глядачі

Останні новини

17:40
Політолог розповів, як прискорити зростання національної економіки
17:37
Нове жеребкування: стало відомо, коли виступає Go-A у фіналі Євробачення Відео
17:28
Політолог розкритикував збільшення податків і ренти для великого бізнесу
17:22
Коли День вишиванки в 2021 році і як святкувати Фото Відео
17:14
Гороскоп на завтра 20 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий влив та любовна заборона Відео
Реклама
17:11
"Золота" гречка: в Україні рекордно зросли ціни на крупи Відео
16:52
Надя Дорофєєва розповіла про "святу свекруху" і жарти про господарство
16:45
Чат із політологом Юрієм Романенком
16:41
Зустріч Зеленського і Байдена: в ОП назвали можливе місце та час Відео
16:36
У Кремлі розкрили плани на перемовини Путіна і Байдена, пояснивши слова про "вбивцю" Відео
16:34
Комітет Ради ухвалив рішення про призначення Ляшка головою МОЗ Відео
16:23
Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг
16:20
Цифрові двійники на зв'язку ‒ Google показала відеочат нового покоління Відео
16:19
Кабмін віддав ціни на газ в Україні на відкуп бізнесу: на які тарифи очікувати Відео
16:08
Повне затемнення Місяця в травні 2021 року: загрози, і що не можна робити
16:03
Найпростіший у світі сніданок: як готувати чіа пудинг
15:52
Померла Тетяна Проценко - біографія, фільми і важка хвороба актриси
15:35
В Україні під час пандемії COVID-19 посилився тиск на бізнес - експерт
15:22
Microsoft підтвердила, що більше не буде працювати над Windows 10X Відео
15:21
Позитиву 32 роки - найпопулярніші пісні і незвичайні привітання від друзів Відео
Реклама
15:19
У Путіна зробили заяву щодо відмови США від санкцій проти Північного потоку-2
14:44
У магазині PlayStation стартував розпродаж ретро-ігор та їх ремастерів Відео
14:42
В українців з'явилася можливість потрапити в ЄС: деталі Відео
14:30
Євробачення 2021 - коли і де дивитися другий півфінал
14:27
Шмигаль вніс до Ради два подання щодо перестановок у Кабміні: названо прізвища Відео
13:59
"Метінвест" відзвітував, що забезпечує роботою 80 тисяч співробітників
13:46
Підручник української мови для 10 класів "відправляє" на порносайт
13:44
Учасниця другого півфіналу розкрила деталі виступу на Євробаченні 2021 Відео
13:43
У Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертв
13:42
Обсяг стали, виробленої "Метінвестом", порівняли з десятками тисяч Ейфелевих веж
13:40
Не Days Gone єдиним – найкращі ігри про байкерів на ПК Відео
13:28
Вчені назвали розпорядок дня, який викликає депресію Відео
13:02
Польща зібралася вакцинувати українських заробітчан ще на кордоні Відео
12:42
Присяга депутата з нібито паспортом Росії у Раді пройшла зі скандалом Відео
12:30
Тіна Кароль з сином зворушливо підтримали Go-A на Євробаченні Відео
12:24
З'явилися хороші новини для ПК-геймерів на тлі зростання цін на комп'ютерне залізо Відео
12:20
У Слузі народу розповіли, як повинен вчинити Лещенко через виступ дружини у Москві
12:02
У Києві жорстоко зарізали чоловіка: на тілі - 18 ножових поранень Відео
11:52
Біль до нудоти: магнітна буря з 19 травня 2021 набирає силу удару Відео
11:52
Стало відомо, де і коли відбудеться пресконференція Зеленського Відео
Реклама
11:49
США готують нові санкції проти Північного потоку-2: з'явилися деталі Відео
11:31
Харків'янку, яка викинула український паспорт, покарають: у МВС розкрили деталі Відео
11:20
Експертка пояснила, чим Go-A підкорили глядачів Євробачення 2021 Відео
11:14
Суддя Чаус зробив заяву щодо свого викрадення і оголосив про публікацію "компромату" Відео
10:52
Чи можна їсти піцу людям з високим тиском: вчені дали відповідь Відео
10:46
Україна отримає нового голову МОЗ: офіційно названо кандидата і дату голосування в Раді Відео
10:38
Часник проти геморою: як вилікувати себе Відео
10:37
"Велике будівництво" Зеленського відправило у минуле ямкові ремонти на трасах - Тимошенко
10:28
Названо 10 продуктів, які не можна зберігати в холодильнику Відео
10:18
В Україні підвищать пенсії: у кого зростуть виплати з 1 липня Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти