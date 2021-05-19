Як схуднути на травах: дієтолог розкрила секрети

Катерина Романова назвала кращі трав'яні збори для боротьби із зайвою вагою та розповіла, скільки займе процес схуднення.
Дієтолог і нутриціолог Катерина Романова розповіла, чи можна схуднути на травах і які з них найкраще підійдуть для боротьби із зайвою вагою.
Передусім експерт зазначила в Instagram, що трави для схуднення або трав'яний збір допомагають не лише схуднути і скинути зайву вагу, але і нормалізувати обмін речовин, позбутися від шлаків.
За її словами, перший помітний результат від застосування трав помітний вже за 2-3 тижні: зайві кілограми зникають, а печінка і кишечник очищаються від шлаків і токсинів.
"В середньому курс прийому трав'яних зборів з метою позбавлення від зайвих кілограмів і повного очищення організму становить півтора-два місяці з урахуванням правильного здорового харчування. Якщо ви будете зловживати фастфудом і сподіватися, що диво-трава допоможе вам схуднути і жир не відкладатиметься – то можу вас розчарувати. Так не станеться", - написала дієтолог.
Які трави допоможуть схуднути
- лляне насіння, корінь алтея, водорості спіруліна, фукус пухирчастий знижують апетит;
- петрушка, кріп, кора крушини, жостер проносний, фенхель, аніс нормалізують роботу травної системи;
- перстач гусячий, хвощ польовий, ведмеже вушко, розторопша, безсмертник, кульбаба, листя суниці, барбарис мають жовчогінний і сечогінний ефект;
- сенна, крушина, аніс, деревій, ромашка мають проносну дію;
- мати-й-мачуха, кропива, листя берези, квітки бузини нормалізують обмін речовин;
- розмарин, імбир, червоний перець, куркума збільшують витрату енергії.
Дієтолог також розповіла, кому не можна приймати трав'яні чаї для схуднення. Список протипоказань такий:
- алергічні реакції на трави;
- вагітність і годування грудьми;
- хронічні хвороби;
- індивідуальна непереносимість.
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