Как похудеть на травах: диетолог раскрыла секреты

Травяные сборы для похудения – эксперт рассказала, какой выбрать / Фото pixaby

Диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, можно ли похудеть на травах и какие из них лучше всего подойдут для борьбы с лишним весом.

Прежде всего, эксперт отметила в Instagram, что травы для похудения или травяной сбор помогают не только похудеть и сбросить лишний вес, но и нормализовать обмен веществ, избавиться от шлаков.

По ее словам, первый заметный результат от применения трав заметен уже спустя 2-3 недели: лишние килограммы уходят, а печень и кишечник очищаются от шлаков и токсинов.

"В среднем курс приема травяных сборов с целью избавления от лишних килограммов и полного очищения организмов составляет полтора-два месяца с учетом правильного здорового питания. Если вы будете злоупотреблять фастфудом и надеяться, что чудо-трава поможет вам похудеть и жир не отложится – то могу вас разочаровать. Так не произойдет", - написала диетолог.

Какие травы помогут похудеть

льняное семя, корень алтея, водоросли спирулина, фукус пузырчатый снижают аппетит;

петрушка, укроп, кора крушины, жостер слабительный, фенхель, анис нормализуют работу пищеварительной системы;

лапчатка гусиная, хвощ полевой, медвежье ушко, расторопша, бессмертник, одуванчик, листья земляники, барбарис имеют желчегонный и мочегонный эффект;

сенна, крушина, анис, тысячелистник, ромашка имеют слабительное действие;

мать-и-мачеха, крапива, листья березы, цветки бузины нормализуют обмен веществ;

розмарин, имбирь, красный перец, куркума увеличивают расход энергии.

Диетолог также рассказала, кому нельзя принимать травяные чаи для похудения. Список противопоказаний таков:

аллергические реакции на травы;

беременность и кормление грудью;

хронические болезни;

индивидуальная непереносимость.

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