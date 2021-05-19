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Как похудеть на травах: диетолог раскрыла секреты

19 мая 2021, 03:06
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Екатерина Романова назвала лучшие травяные сборы для борьбы с лишним весом и рассказала, сколько займет процесс похудения.

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Травяные сборы для похудения – эксперт рассказала, какой выбрать / Фото pixaby

Диетолог и нутрициолог Екатерина Романова рассказала, можно ли похудеть на травах и какие из них лучше всего подойдут для борьбы с лишним весом.

Прежде всего, эксперт отметила в Instagram, что травы для похудения или травяной сбор помогают не только похудеть и сбросить лишний вес, но и нормализовать обмен веществ, избавиться от шлаков.

По ее словам, первый заметный результат от применения трав заметен уже спустя 2-3 недели: лишние килограммы уходят, а печень и кишечник очищаются от шлаков и токсинов.

"В среднем курс приема травяных сборов с целью избавления от лишних килограммов и полного очищения организмов составляет полтора-два месяца с учетом правильного здорового питания. Если вы будете злоупотреблять фастфудом и надеяться, что чудо-трава поможет вам похудеть и жир не отложится – то могу вас разочаровать. Так не произойдет", - написала диетолог.

Какие травы помогут похудеть

  • льняное семя, корень алтея, водоросли спирулина, фукус пузырчатый снижают аппетит;
  • петрушка, укроп, кора крушины, жостер слабительный, фенхель, анис нормализуют работу пищеварительной системы;
  • лапчатка гусиная, хвощ полевой, медвежье ушко, расторопша, бессмертник, одуванчик, листья земляники, барбарис имеют желчегонный и мочегонный эффект;
  • сенна, крушина, анис, тысячелистник, ромашка имеют слабительное действие;
  • мать-и-мачеха, крапива, листья березы, цветки бузины нормализуют обмен веществ;
  • розмарин, имбирь, красный перец, куркума увеличивают расход энергии.

Диетолог также рассказала, кому нельзя принимать травяные чаи для похудения. Список противопоказаний таков:

  • аллергические реакции на травы;
  • беременность и кормление грудью;
  • хронические болезни;
  • индивидуальная непереносимость.

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Напомним, ранее австралийский диетолог Пола Норрис дала совет, как похудеть без сокращения размера порций и сделать еду более полезной.

Врач-диетолог Юлия Чехонина развенчала популярный миф о том, что растительные масла фигуре не вредят и их можно смело использовать для приготовления салатов при похудении.

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