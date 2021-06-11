Як повернути здоровий сон після COVID-19 - відповідь вчених

Як повернути здоровий сон після COVID-19 / Shaun / flickr.com

Порушення сну після COVID-19 можуть утворити порочне коло симптомів, який важко правильно діагностувати і лікувати. Про це повідомляється на сайті American Psychological Association (Американська психологічна асоціація).

Вчені і лікарі вивчали порушення сну як наслідок пандемії. За словами Афіни Акрамі (Athena Akrami), нейробіолога з Університетського коледжу Лондона, десятиліття досліджень виявили зв'язок хронічного недосипання з підвищеним ризиком ожиріння, серцевих захворювань, діабету другого типу і проблем з імунною функцією організму. Порушення сну перешкоджають соціальним, моторним і когнітивним навичкам, провокують ризики самогубства, депресії та інших проблем з психічним здоров'ям.

Допомогти можуть поведінкові рішення і додаткова підтримка фахівця. Найкращим захистом від безсоння лікарі вважають гігієну сну і участь в когнітивно-поведінкової терапії. "Лягайте спати приблизно в один і той же час щоночі до тих пір, поки відчуєте сонливість, і прокидайтеся в один і той же час кожен день. Встановлення денного режиму з фізичними вправами, регулярним часом прийому їжі і перебуванням на сонці також допомагає відкалібрувати циркадний ритм організму. Як і відмова від кофеїну протягом 10 годин і алкоголю протягом трьох годин перед сном", - порадив психолог Джеймс Маас (James Maas), колишній професор Корнельського університету і міжнародний консультант по сну.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.

До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не варто.