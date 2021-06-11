Как вернуть здоровый сон после COVID-19 - ответ ученых

Как вернуть здоровый сон после COVID-19 / Shaun / flickr.com

Нарушения сна после COVID-19 могут образовать порочный круг симптомов, который трудно правильно диагностировать и лечить. Об этом сообщается на сайте American Psychological Association (Американская психологическая ассоциация).

Ученые и врачи изучали нарушения сна как последствие пандемии. По словам Афины Акрами (Athena Akrami), нейробиолога из Университетского колледжа Лондона, десятилетия исследований выявили связь хронического недосыпания с повышенным риском ожирения, сердечных заболеваний, диабета второго типа и проблем с иммунной функцией организма. Нарушения сна препятствуют социальным, моторным и когнитивным навыкам, провоцируют риски самоубийства, депрессии и других проблем с психическим здоровьем.

Помочь могут поведенческие решения и дополнительная поддержка специалиста. Лучшей защитой от бессонницы врачи считают гигиену сна и участие в когнитивно-поведенческой терапии. "Ложитесь спать примерно в одно и то же время каждую ночь до тех пор, пока почувствуете сонливость, и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Установление дневного режима с физическими упражнениями, регулярным временем приема пищи и пребыванием на солнце также помогает откалибровать циркадный ритм организма. Как и отказ от кофеина в течение 10 часов и алкоголя в течение трех часов перед сном", — посоветовал психолог Джеймс Маас (James Maas), бывший профессор Корнельского университета и международный консультант по сну.

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Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.