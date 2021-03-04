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От каких привычек нужно избавиться ради хорошего сна

4 марта 2021, 00:52
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Как говорят эксперты, для того, чтобы справиться с бессонницей с минимальным употреблением лекарств, нужно полностью избавиться от ряда привычек.

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От каких привычек нужно избавиться ради хорошего сна / Flickr / Edwin Fijnaut

Плохое качество сна либо его нехватка способствует развитию многих проблем со здоровьем ‒ включая потерю концентрации внимания, увеличение веса, депрессию, функции, а также повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Портал Times Now опросил экспертов и те перечислили факторы, которые приводят к проблемам со сном.

Злоупотребление кофе. В зависимости от количества, кофеин в среднем остается в организме до шести часов. Для того чтобы не иметь проблем с засыпанием и бессонницей, нужно воздержаться от употребления продуктов и напитков с кофеином после 17:00-19:00.

Активные занятия физкультурой. Интенсивная физическая активность незадолго до сна тоже мешает нормальному засыпанию. Тренировка должна закончится не менее чем за четыре часа до того, как человек отправиться в кровать. Потому что после занятия температура и сердечно-сосудистая деятельность тела повышаются вместо того, чтобы снижаться и помогать телу погружаться в сон.

Курение. Если человек курит сигареты с табаком, то вот ему еще один повод покончить с вредной привычкой. Никотин делает тело более бодрым и мешает чувствовать истощение, которое может испытывать организм. Это плохо влияет на циклы сна и вызывает их разбалансировку.

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Напомним, ранее сообщалось:

физкультура кофе сон бессоница
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