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Яка дієта допоможе продовжити життя - відповідь вчених

19 квітня 2021, 07:45

Американські вчені-кардіологи закінчили своє тридцятирічне дослідження з приводу того, яка дієта допоможе людям продовжувати термін свого життя.

Овочі
Яка дієта допоможе продовжити життя - відповідь вчених / Neil / flickr.com/

Вживання приблизно п'яти порцій фруктів і овочів в день є оптимальним для довгого життя. Результати відповідного дослідження були опубліковані вченими з Американської кардіологічної асоціації в журналі Circulation.

При цьому співвідношення порцій фруктів і овочів має становити два до трьох. Фахівці проаналізували дані кількох масштабних досліджень, в яких взяли участь понад 100 тисяч дорослих. Всього дослідження зайняло близько 30 років. Крім того, враховувалися 26 досліджень, в яких було залучено 1,9 мільйона учасників з 29 країн, включаючи Північну і Південну Америки, Європу, Азію, Африку і Австралію.

З'ясувалося - щоденне вживання близько п'яти порцій фруктів і овочів було пов'язано з низьким ризиком смерті. Але вживання понад такої кількості порцій не приносило додаткову користь. П'ять порцій знижували ризик смерті незалежно від причин на 13%, від серцево-судинних захворювань — на 12%, від раку — на 10%, і на 35% — від респіраторних захворювань (наприклад, хронічної обструктивної хвороби легень).

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Як продовжити життя - що було раніше:

  • Шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.
  • На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.
  • Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.
здоров'я дієта
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