Кардіолог пояснив, чи допоможуть антидепресанти прибрати головний біль

Чи допоможуть антидепресанти прибрати головний біль / Daniel Nilsson / flickr.com

Відомий російський лікар-кардіолог і телеведучий Олександр Мясников заявив - люди помилково не вважають антидепресанти хорошими знеболюючими при головному болю. Про це повідомляє портал РИА Новости.

За його словами, мова йде про найпоширеніший вид головного болю, який зустрічається у восьми випадках з десяти. Здебільшого, це різновид остеохондрозу, коли болять тканини, які оточують голову ‒ м'язи, сухожилля, фасції.

"При наполегливій головного болю, коли ви приймаєте велику кількість знеболюючих, ви повинні приймати антидепресанти першого покоління, зокрема амітриптилін для того, щоб переключити больові рецептори, щоб зняти Вас з цих знеболюючих", - пояснив Мясников.

Кардіолог зазначив, що антидепресанти цілком собі ефективні для лікування головного болю напруги, проте багато хто не приймають їх, аргументуючи це відсутністю депресивного стану.

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