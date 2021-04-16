Кардиолог объяснил, помогут ли антидепрессанты убрать головную боль

Помогут ли антидепрессанты убрать головную боль / Daniel Nilsson / flickr.com

Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил ‒ люди ошибочно не считают антидепрессанты хорошими обезболивающими при головной боли. Об этом сообщает портал РИА Новости.

По его словам, речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти. По большей части, это разновидность остеохондроза, когда болят ткани, которые окружают голову ‒ мышцы, сухожилия, фасции.

"При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих", — пояснил Мясников.

Кардиолог отметил, что антидепрессанты вполне себе эффективны для лечения головной боли напряжения, однако многие не принимают их, аргументируя это отсутствием депрессивного состояния.

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