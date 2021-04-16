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Кардиолог объяснил, помогут ли антидепрессанты убрать головную боль

16 апреля 2021, 03:50
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Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в деталях высказался по поводу того, сможет ли употребление антидепрессантов убрать головную боль.

Головная боль
Помогут ли антидепрессанты убрать головную боль / Daniel Nilsson / flickr.com

Известный российский врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил ‒ люди ошибочно не считают антидепрессанты хорошими обезболивающими при головной боли. Об этом сообщает портал РИА Новости.

По его словам, речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти. По большей части, это разновидность остеохондроза, когда болят ткани, которые окружают голову ‒ мышцы, сухожилия, фасции.

"При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих", — пояснил Мясников.

Кардиолог отметил, что антидепрессанты вполне себе эффективны для лечения головной боли напряжения, однако многие не принимают их, аргументируя это отсутствием депрессивного состояния.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.
  • Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).
  • Врач-невролог Александр Евдокимов Некоторые виды головной боли свидетельствуют об опасных нарушениях в организме, который требует вызова скорой помощи.
  • По его словам, в первую очередь нужно обращать внимание на боль, которая указывает на развитие гипертонического криза (с резким взлетом артериального давления).
кардиология головная боль Александр Мясников
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