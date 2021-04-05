УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Коли саме хворий на COVID-19 заразний найбільше - Голубовська

5 квітня 2021, 14:46

Провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська розповіла українцям, коли ні в якому разі не варто контактувати з людиною, яка хвора на коронавірус.

Голубовська
Ольга Голубовська / УНІАН

Період, коли хворий на коронавірус COVID-19 людина заразніше всього для оточення - перший тиждень від початку клінічних симптомів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

"Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менша, а тяжкість перебігу ‒ в тому числі і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найбільш заразний період - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів", ‒ написала медик.

Голубовська зазначила, що навіть результату ПЛР-тесту довіряти не варто.

"Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть Засоби індивідуального захисту вдома. Негативні результати ПЛР не повинні вас заспокоювати", - підсумувала вона.

читайте такожБез локдауну готуйтеся вмирати вдома: Голубовська закликала посилити карантин

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося:

  • Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважала, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.
  • Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вводити локдаун по всій Україні на цю мить немає потреби, оскільки в регіонах, які були віднесені до Червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася.
  • До того лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними коронавірусної статистики не варто довіряти.

Ольга Голубовська

Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор більше 200 наукових робіт.

Ольга Голубовська коронавірус в Україні COVID-19
Зараз ви переглядаєте новину «Коли саме хворий на COVID-19 заразний найбільше - Голубовська». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Комбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильноКомбуча: в чому її небезпека і як її вживати правильно З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Чому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вченихЧому люди повторно заражаються коронавірусом - відповідь вчених "Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального Шість доведених наукою переваг вівсянки і як зробити її поживною і смачноюШість доведених наукою переваг вівсянки і як зробити її поживною і смачною

Останні новини

23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
Реклама
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
Реклама
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:43
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
16:56
Як пофарбувати перепелині яйця на Великдень: неймовірно прості ідеї Відео
16:46
Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Відео
16:37
У Лаврова запанікували через навчання СБУ і висунули Києву нові звинувачення Відео
16:20
У Росії заявили про загрозу НАТО біля кордонів і віддали наказ військам Відео
16:07
Творці Dying Light запустили кросовер-івент за мотивами Rust Відео
16:06
Віцепрем'єр пояснив, чому не буде війни між Україною і Росією
15:39
Синоптик дав несподіваний прогноз на травень з похолоданням і заморозками Відео
15:13
Зеленський пропонував Стерненку керувати одеським СБУ - Богдан Відео
15:08
Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Відео
Реклама
15:00
7 корисних додатків, які допоможуть в роботі
14:48
Кількість вакансій для аграріїв різко зросла: скільки готові платити Відео
14:48
"Велике будівництво": сполучення між Вінницькою та Одеською областями скоро буде комфортним
14:41
Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну Погляд
14:40
З'явилися перші кадри з шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковського-молодшого оголосили в розшук у справі про розкрадання в Укроборонпромі Відео
14:10
Потап наскочив до Насті Каменських в Мексику та дізнався про ще одного чоловіка Відео
14:02
У США дали рецепт знищення газопроводу Північний потік-2 Відео
13:49
У Путіна зробили заяву про "червоні лінії" і Україну Відео
13:41
У Microsoft Store запустився розпродаж ігор для Xbox з великими знижками Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти