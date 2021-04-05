Коли саме хворий на COVID-19 заразний найбільше - Голубовська

Провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська розповіла українцям, коли ні в якому разі не варто контактувати з людиною, яка хвора на коронавірус.
Період, коли хворий на коронавірус COVID-19 людина заразніше всього для оточення - перший тиждень від початку клінічних симптомів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.
"Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менша, а тяжкість перебігу ‒ в тому числі і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найбільш заразний період - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів", ‒ написала медик.
Голубовська зазначила, що навіть результату ПЛР-тесту довіряти не варто.
"Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть Засоби індивідуального захисту вдома. Негативні результати ПЛР не повинні вас заспокоювати", - підсумувала вона.
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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважала, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.
- Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вводити локдаун по всій Україні на цю мить немає потреби, оскільки в регіонах, які були віднесені до Червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася.
- До того лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними коронавірусної статистики не варто довіряти.
Ольга Голубовська
Український інфекціоніст, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "інфекційні хвороби". Є членом робочої групи з розробки протоколів надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Автор більше 200 наукових робіт.