Коли саме хворий на COVID-19 заразний найбільше - Голубовська

Ольга Голубовська / УНІАН

Період, коли хворий на коронавірус COVID-19 людина заразніше всього для оточення - перший тиждень від початку клінічних симптомів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

"Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менша, а тяжкість перебігу ‒ в тому числі і дозозалежний процес. Пам'ятайте, що найбільш заразний період - перший тиждень від дебюту клінічних симптомів", ‒ написала медик.

Голубовська зазначила, що навіть результату ПЛР-тесту довіряти не варто.

"Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носіть Засоби індивідуального захисту вдома. Негативні результати ПЛР не повинні вас заспокоювати", - підсумувала вона.

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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося:

Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважала, що Україні не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.

Головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вводити локдаун по всій Україні на цю мить немає потреби, оскільки в регіонах, які були віднесені до Червоної зони, ситуація з коронавірусом COVID-19 стабілізувалася.

До того лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чому даними коронавірусної статистики не варто довіряти.