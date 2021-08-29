Комаровський пояснив, коли дитині необхідно давати жарознижуюче

Євген Комаровський перерахував показання до застосування дитиною жарознижуючих засобів / ua.depositphotos.com

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, коли можна давати жарознижуючі засоби дітям. За його словами, показником є не лише температура тіла, насправді все набагато складніше.

"Якщо у дитини 39 градусів, але вона посміхається, п'є, а в приміщенні не спекотно і нормальна вологість, то потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5 градусах малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і спекотно, то жарознижуючі потрібні терміново, оскільки в таких умовах підвищена температура є дуже небезпечною", – написав Комаровський в Instagram.

Коли дитині необхідно дати жарознижуюче:

погана переносимість температури - показник значення не має, дитині насправді погано;

неадекватна поведінка дитини або її родичів, пов'язана з підвищенням температури;

ознаки дихальної недостатності (задишка, утруднене дихання);

патологічні втрати рідини - блювота, пронос, сухе і тепле повітря;

неможливість заповнювати патологічні втрати рідини (відмова від пиття);

наявність супутніх хвороб нервової системи;

якщо дитину оглянув лікар і сказав, що приймати ліки треба.

Як повідомляв Главред, раніше Комаровський заявив, що жодних специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 Дельта немає. За його словами, діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. При цьому якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, порадив лікар.