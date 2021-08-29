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Комаровський пояснив, коли дитині необхідно давати жарознижуюче

29 серпня 2021, 02:39

Навіть якщо у дитини температура тіла 39 градусів, але вона посміхається, п'є, а в приміщенні не спекотно і нормальна вологість, то потреби в ліках немає.

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Євген Комаровський перерахував показання до застосування дитиною жарознижуючих засобів / ua.depositphotos.com

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, коли можна давати жарознижуючі засоби дітям. За його словами, показником є не лише температура тіла, насправді все набагато складніше.

"Якщо у дитини 39 градусів, але вона посміхається, п'є, а в приміщенні не спекотно і нормальна вологість, то потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5 градусах малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і спекотно, то жарознижуючі потрібні терміново, оскільки в таких умовах підвищена температура є дуже небезпечною", – написав Комаровський в Instagram.

Коли дитині необхідно дати жарознижуюче:

  • погана переносимість температури - показник значення не має, дитині насправді погано;
  • неадекватна поведінка дитини або її родичів, пов'язана з підвищенням температури;
  • ознаки дихальної недостатності (задишка, утруднене дихання);
  • патологічні втрати рідини - блювота, пронос, сухе і тепле повітря;
  • неможливість заповнювати патологічні втрати рідини (відмова від пиття);
  • наявність супутніх хвороб нервової системи;
  • якщо дитину оглянув лікар і сказав, що приймати ліки треба.

Як повідомляв Главред, раніше Комаровський заявив, що жодних специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 Дельта немає. За його словами, діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. При цьому якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, порадив лікар.

viber
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