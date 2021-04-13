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Комаровський попередив українців про атаку небезпечних кліщів

13 квітня 2021, 23:59
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Доктор Комаровський дав важливі поради батькам через весняну атаку кліщів.

Комаровський
Комаровський розповів про кліщі / РИА Новости

Відомий український педіатр Євген Комаровський розповів про небезпеку кліщів. Саме в середині квітня починається сезон кліщів, а до середини травня їх популяція досягає піку.

Відомий педіатр зазначив, що основна загроза, що виходить від кліщів, пов'язана з перенесенням ними різних захворювань, найбільш небезпечним з яких є кліщовий енцефаліт.

"Кліщі починають проявляти небезпеку навесні, виходячи із зимової біопаузи і зберігають її до осінніх заморозків. Пік їх активності припадає на літні місяці. В основному вони мешкають в лісі, але також зустрічаються в парках, у високій траві біля берега водойм, на садових ділянках", - пише доктора Комаровського в Instagram.

Існує ряд заходів, спрямованих на запобігання укусів дітей кліщами при лісових прогулянках: кращою одягти високі гумові чоботи, заправляти штани в шкарпетки, одяг повинен бути з довгими рукавами, бажано не залишати відкритою шию, на одязі світлих тонів простіше помітити кліща.

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Укус кліща непомітний через використовуваного ним знеболюючого, тому дуже важливо уважно оглядати все тіло дитини після прогулянки, наприклад в лісі, в парку, на дачі, в будь-якому місці покритому травою і/або чагарником.

Кліщів часто можна виявити:

  • за вухами,
  • у волоссі,
  • пахва,
  • в паху,
  • під колінами,
  • між пальцями ніг.

Якщо ви виявили на тілі дитини кліща, то потрібно акуратно, намагаючись не пошкодити, витягти його. Витягнутого кліща потрібно помістити в банку з вологою серветкою для подальшої передачі на аналіз.

Після цього, не відкладаючи, прямуєте до лікаря. Крім того, протягом не менше ніж трьох тижнів уважно спостерігайте за станом дитини і місцем укусу, при будь-яких змінах або скаргах негайно звертайтеся за медичною допомогою, з обов'язковим зазначенням на укус кліща.

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Доктор Комаровський - про що раніше повідомляв Главред:

кліщ Євген Комаровский
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