Комаровський розповів, хто може захворіти небезпечною чорною пліснявою

Комаровський розповів про чорну плісняву / УНІАН

Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський детально висловився про мукормікоз, також відомий як чорна цвіль або чорний грибок, який в Індії став серйозною загрозою.

Доктор Комаровський у своєму новому відео на YouTube-каналі пояснив, чи є привід боятися українцям. Також лікар зазначив, що мукормікоз - це не смертельно, якщо вчасно діагностувати захворювання, і приймати антигрибкові антибіотики (досить дорогі) тривалим курсом.

Що таке мукормікоз

У царстві грибів є окремий відділ - зигоміцети, у яких в свою чергу є особливий порядок, який називається мукорові гриби (мукороміцети). Це гриби, які утворюють цвіль.

Спори цієї цвілі можуть контактувати зі шкірою, зі слизовими оболонками, їх можна вдихнути, розповів Комаровський. І в деяких ситуаціях ці суперечки можуть викликати хворобу, яка називається мукормікоз. Її в народі називають

"чорна цвіль" або "чорний грибок".

"Проте кожен його бачив, коли бачив запліснявілий хліб, або чорні елементи цвілі на стінах. Це все - мукорові гриби", - зазначив лікар.

Для зараження необхідно поєднання декількох факторів, найголовнішим з яких є стан імунної системи.

"Для людини з нормальним імунним статусом хвороба абсолютно неможлива, так як спори грибів наша імунна система миттєво визначає і нейтралізує. Тобто вони в принципі для нас не є небезпечними", - каже Комаровський.

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Доктор також назвав випадки, при яких відбувається пригнічення імунної системи:

це відбувається в силу певних захворювань (наприклад - ВІЛ, СНІД, онкологія);

коли ми отримуємо препарати, що пригнічують імунну систему - зокрема, стероїди, які можуть використовуватися (особливо тривало) для лікування коронавірусної інфекції.

Одним з найбільш небезпечних станів є цукровий діабет 2 типу (пов'язаний з ожирінням), який не контролюється.

"Тобто коли коронавірус + Дексаметазон + цукровий діабет 2 типу - тоді можливий розвиток хвороби", - сказав Комаровський.

Які стани сприяють розвитку чорного грибка:

Проблеми з імунною системою, плюс онкологія, яка часто лікується з використанням хіміопрепаратів.

Трансплантація органів, пересадка стовбурових клітин, будь-яка нейтропенія (стан, при якому знижено кількість лейкоцитів), ін'єкційне вживання наркотичних препаратів.

Дефіцит білка в організмі - тобто коли люди голодують.

Високий рівень заліза в організмі (гемохроматоз).

Має значення метаболічний ацидоз (порушення кислотно-основного стану крові).

Комаровський резюмував, що багато вищевказані фактори наклалися один на одного в Індії, що і стало причиною сплеску захворювання. При цьому в більшості інших країн світу, в тому числі в Україні, немає такого небезпечного поєднання факторів, і "особливих підстав для паніки немає".

Нагадаємо, раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.