Комаровський розповів, чи можна малюкам до року давати тверді фрукти

У дітей молодшого віку має місце небезпечне поєднання декількох факторів - діти вже вміють кусати, але ще погано вміють (або взагалі не вміють) жувати.
Відомий дитячий лікар і автор книг про здоров'я дітей Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram розповів про правила харчування для маленьких дітей, у яких лише недавно з'явилися перші зубки.
Комаровський зазначає, що у дітей молодшого віку має місце небезпечне поєднання декількох факторів — діти вже вміють кусати, але ще погано вміють (або взагалі не вміють) жувати.
До того ж для них характерні важливі фізіологічні особливості — в порівнянні з дорослими у них слабкіше дихальні м'язи і, відповідно, слабкіше сила кашльового поштовху, тобто їм складніше очистити дихальні шляхи при попаданні туди стороннього тіла.
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А це означає, що чим дитя молодше, тим ці фактори актуальніші, і треба розуміти, що все не дуже страшно, поки зубів немає взагалі: нічим відкусити, так нічим і поперхнутися. Але після появи зубів перші 6-12 місяців реально небезпечні.
Доктор Комаровський-про що раніше повідомляв Главред:
- Комаровський розвінчав популярний міф про дітей і коронавірус. За його словами, в 50% випадків ви навіть не помітите, що дитина хвора коронавірусом.
- Євген Комаровський піддав жорсткій критиці запобіжні заходи в боротьбі з коронавірусом COVID-19 у школах і дитячих садках.
- Також Комаровський назвав ліки, які категорично не можна приймати при коронавірусі.
- Лікар-педіатр розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.