Комаровський розповів, чи можна малюкам до року давати тверді фрукти

Комаровський розповів про харчування маленьких дітей / УНІАН

Відомий дитячий лікар і автор книг про здоров'я дітей Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram розповів про правила харчування для маленьких дітей, у яких лише недавно з'явилися перші зубки.

Комаровський зазначає, що у дітей молодшого віку має місце небезпечне поєднання декількох факторів — діти вже вміють кусати, але ще погано вміють (або взагалі не вміють) жувати.

До того ж для них характерні важливі фізіологічні особливості — в порівнянні з дорослими у них слабкіше дихальні м'язи і, відповідно, слабкіше сила кашльового поштовху, тобто їм складніше очистити дихальні шляхи при попаданні туди стороннього тіла.

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А це означає, що чим дитя молодше, тим ці фактори актуальніші, і треба розуміти, що все не дуже страшно, поки зубів немає взагалі: нічим відкусити, так нічим і поперхнутися. Але після появи зубів перші 6-12 місяців реально небезпечні.

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