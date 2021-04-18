Комаровський зруйнував популярні міфи про антибіотики

Доктор Комаровський розповів про прийом антибіотиків з іншими ліками.
Відомий український лікар Євген Комаровський спростував помилки з приводу призначення антибіотиків разом з іншими лікарськими препаратами.
Як пояснив Комаровський в Instagram, таке поєднання ліків може стати надзвичайно ризикованим для організму.
Комаровський зазначив, що в своїй переважній більшості антибіотики – самостійні і самодостатні ліки.
А ось препарати, які використовують для лікування дітей до одного року – нетоксичні і мають мінімум побічних ефектів. І абсолютно не вимагають додаткових ліків. Він перерахував найвідоміші помилки про ліки.
"Не потрібні ліки "для імунітету" - антибіотики не володіють гнітючою дією на імунну систему. Разом з антибіотиками не потрібно приймати протигрибкові препарати – немає доказів, що такі препарати надають профілактичний вплив і зменшують виникнення грибкової інфекції", - зазначає медик.
За словами Комаровського, разом з антибіотиками не треба приймати "ліки для кишечника".
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"Пов'язане з антибіотиками пригнічення корисних кишкових мікробів, виражене настільки, що це потребує лікування, — явище досить рідкісне. Зустрічається воно при тривалому застосуванні антибіотиків широкого спектру дії, особливо тоді, коли прийом антибіотика супроводжується експериментами з харчуванням — насильницьким годуванням, зловживанням жирною їжею. Проте дієта в поєднанні з припиненням прийому антибіотика — цілком достатнє лікування, оскільки кишкова флора відновлюється дуже швидко", - зазначив Комаровський.
Він також зазначив, що якщо антибіотик викликає алергічну реакцію, його слід негайно скасувати і призначити інший препарат, а не пити препарати проти алергії.
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