Спадковість або спосіб життя: вчені назвали головний секрет довголіття

Офіційно задокументований рекорд довгожительства становить 122 роки / Pikabu

Питання про те, як прожити довше, одвічно цікавив людство. Люди вдавалися до різних методів, щоб продовжити собі життя. Однак секрету тривалого життя так і не удалосьь розкрити.

Видання Metafact.io провело опитування кількох авторитетних експертів з довголіття отримало відповідь на найбільш цікаве світове суспільство питання, про те, що ж головне в тривалості життя - спадковість або образ існування.

Експерт з довголіття Університетського коледжу Лондона Девід Гемс заявив, що Генетична межа для тривалості людського життя все-таки є. Більш того, у людини цей максимум вдвічі більше, ніж у вищих приматів.

Вчені оцінюють його в 120-150 років виходячи з того, що на поточний момент офіційно задокументований рекорд довгожительства становить 122 роки.

Також Гемс вважає, що турбота про своє здоров'я відіграє більш важливу роль, ніж генетика.

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"Спадковість важлива, але це - не першорядний фактор", - продовжив слова колегіексперт з клітинної біології Європейського інституту біоінформатики Джанет Торнтон. На її думку, роль спадковості в тривалості життя грає тільки 30%.

Однак, насправді дуже важко простежити за тим, наскільки гени впливають на термін життя. Тому що члени сім'ї часто ведуть один і той же спосіб життя.

А ось вплив способу життя на довголіття простежується легко. Досить поглянути на те, як зросла середня тривалість життя в міру того, як люди отримували доступ до чистої води, здорового харчування, медичної допомоги та інших благ.

Підтверджують це і недавнє дослідження, результати якого були опубліковані в The Lancet, де говориться, що фізична активність протягом 15 хвилин в день продовжує життя на три роки.

Те ж саме стосується і обмеження калорій в раціоні, яке безпосередньо веде до продовження життя.

Однак, схильність до довголіття дійсно зумовлюється генетикою. Так вважає біолог з Університету Ексетера Лорна Харріс і додає, що це далеко не ключовий фактор.

"Спадковість може дати вам схильність до довгого життя, але вам доведеться робити правильні речі, для того, щоб реалізувати це на практиці", - констатує Харріс.

читайте такожЯк жити довше: три поради щодо довголіття, які не пов'язані з дієтою та фізичними вправамиПідбити підсумок:

Здорове харчування і регулярна фізична активність в цілому відіграють велику роль, ніж спадковість. Тому їх дослідники називають "секретом довголіття".

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