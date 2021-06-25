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Названо найкорисніший хліб для організму

25 червня 2021, 20:10
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Дієтолог назвала несподівану користь хліба.

Хліб
Користь хліба для організму / pixabay

Лікар-дієтолог Олена Кален розповіла про вживання різного виду хліба під час схуднення, і який з них найкорисніший.

За словами експерта, цільнозерновий і білий хліб містять приблизно однакову кількість корисних речовин, написала вона у своєму Instagram.

У хлібі є кальцій, залізо, магній, корисні як при схудненні, так і для організму в цілому.

"Обидва види хліба позитивно впливають на рівень холестерину і мікрофлору кишечника. Тому при виборі будь-якого виду хліба рівень його корисності приблизно однаковий", - зазначає дієтолог.

Проте між ними все-таки існує різниця.

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"Організм повільніше перетравлює цільнозерновий хліб, що веде до уповільнення підвищення цукру в крові і дозволяє організму відразу витрачати отриману енергію", - говорить фахівець.

При вживанні хліба з овочами, зеленню і салатом не представляє вирішального значення його вид.

Хліб та інші борошняні продукти не рекомендується їсти з медом або солодкими фруктами, картоплею, гарбузом і вареною морквою.

читайте такожЛікар пояснив, як найкраще зберігати хліб вдома: ідеальний спосіб

Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше лікар попередила, який хліб небезпечний. Хліб шкідливий, якщо в ньому є грудочки, попередила медик.

Нагадаємо, президент Асоціації дієтологів України Олег Швець назвав приховану загрозу хліба. Експерт зазначив, що хліб є одним з основних джерел солі в раціоні людини, а українці їдять його без міри.

Також експерт розвіяла 5 міфів про білий хліб. Експерт з харчування і вчений-дієтолог Марія Сітелль підкреслила, що в суспільстві існує помилкова думка, що білий хліб робить більший вплив на здоров'я, ніж чорний.

хліб здоров'я
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