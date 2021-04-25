Названо головну небезпеку ранньої полуниці для організму

Кому не можна їсти ранню полуницю / pixabay

Нутриціолог Оксана Соколова розповіла, що свіжа полуниця вже почала з'являтися на полицях магазинів і на ринках, проте така полуниця небезпечна для нашого здоров'я.

"В Україні немає норм, що регулюють кількість нітратів у полуниці. До того ж, щоб ягоди не зіпсувалися під час транспортування, перевізники хитрують і обробляють її хімікатами", - сказала доктор у програмі Ранок з Україною.

За словами Соколової, рання полуниця часто містить нітрати.

"Тому людям зі слабким імунітетом, зі слабким здоров'ям, а також годуючим мамам, літнім людям і дітям такий продукт вживати не можна. Нітрати забруднюють кров, печінку і ми отримуємо отруєння", - пояснює нутриціолог.

А якщо дуже хочеться спробувати улюблену ягоду, то принаймні зробіть її більш безпечною.

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"Слід вимочити полуницю або будь-яку іншу ягоду протягом 30 хвилин. В процесі вимочування продуктів нітрати частково виходять. Для цього краще використовувати холодну фільтровану воду, можна додати трохи солі, адже сіль на себе бере ці шкідливі речовини", - зазначила експерт.

Однак медик каже, що краще почекати сезонний урожай. Тим більше, запевняють експерти, українська полуниця з'явиться у продажу вже в кінці травня.

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