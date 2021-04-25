Названа главная опасность ранней клубники для организма

Кому нельзя есть раннюю клубнику / pixabay

Нутрициолог Оксана Соколова рассказала, что свежая клубника уже начала появляться на полках магазинов и на рынках, однако такая клубника опасна для нашего здоровья.

"В Украине нет норм, регулирующих количество нитратов в клубнике. К тому же, чтобы ягоды не испортились во время транспортировки, перевозчики хитрят и обрабатывают ее химикатами", - сказала доктор в программе Утро с Украиной.

По словам Соколовой, ранняя клубника зачастую содержит нитраты.

"Поэтому людям со слабым иммунитетом, со слабым здоровьем, а также кормящим мамам, пожилым людям и детям такой продукт употреблять нельзя. Нитраты загрязняют кровь, печень и мы получаем отравление", - объясняет нутрициолог.

А если очень хочется попробовать любимую ягоду, то по крайней мере сделайте ее более безопасной.

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"Следует вымочить клубнику или любую другую ягоду в течение 30 минут. В процессе вымачивания продуктов нитраты частично выходят. Для этого лучше использовать холодную фильтрованную воду, можно добавить немного соли, ведь соль на себя берет эти вредные вещества", - отметила эксперт.

Однако медик говорит, что лучше подождать сезонный урожай. Тем более, уверяют эксперты, украинская клубника появится в продаже уже в конце мая.

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