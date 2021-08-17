Названо найкориснішу кашу для сніданку

Гречана каша на сніданок / badfon.ru

Сніданок - невід'ємна частина нашого раціону харчування. Багато медиків і фахівців, в якості головної страви для сніданку, віддають перевагу каші.

Існує велика кількість круп для їх приготування. Але фахівці впевнені, що гречана крупа - одна з найкорисніших каш на сніданок.

Згідно з дослідженням Kim SH et al., гречане лушпиння може допомогти знизити ризик розвитку раку. Крім того, клітковина в гречці здатна знизити шанси на більш серйозні шлунково-кишкові проблеми, в тому числі рак товстої кишки, шлунка і молочної залози.

Гречка значно знижують рівень цукру в крові.

Причому відбувається це досить швидко, іноді всього за 1-2 години.

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У доповіді Гарвардської школи громадського здоров'я стверджується, що рутин в гречці також підвищує рівень ЛПВЩ ("хорошого") холестерину, що ще більше знижує ймовірність серцево-судинних захворювань.

А ще гречана каша - гіпоалергенний продукт, який входить до складу лікувальних столів.

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