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Названа самая полезная каша для завтрака

17 августа 2021, 00:20
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В качестве главного блюда для завтрака многие отдают предпочтение именно каше.

Гречневая каша на завтрак / badfon.ru

Завтрак - неотъемлемая часть нашего рациона питания. Многие медики и специалисты, в качестве главного блюда для завтрака, отдают предпочтение каше.

Существует большое количество круп для их приготовления. Но специалисты уверенны, что гречневая крупа - одна из самых полезных каш на завтрак.

Согласно исследованию Kim SH et al., гречневая шелуха может помочь снизить риск развития рака. Кроме того, клетчатка в гречке способна снизить шансы на более серьезные желудочно-кишечные проблемы, в том числе рак толстой кишки, желудка и молочной железы.

Гречка значительно снижают уровень сахара в крови.

Причем происходит это достаточно быстро, иногда всего за 1-2 часа.

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В докладе Гарвардской школы общественного здравоохранения утверждается, что рутин в гречке также повышает уровень ЛПВП ("хорошего") холестерина, что еще больше снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

А еще гречневая каша – гипоаллергенный продукт, который входит в состав лечебных столов.

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здоровье гречка завтрак
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