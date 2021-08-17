Названа самая полезная каша для завтрака

В качестве главного блюда для завтрака многие отдают предпочтение именно каше.
Завтрак - неотъемлемая часть нашего рациона питания. Многие медики и специалисты, в качестве главного блюда для завтрака, отдают предпочтение каше.
Существует большое количество круп для их приготовления. Но специалисты уверенны, что гречневая крупа - одна из самых полезных каш на завтрак.
Согласно исследованию Kim SH et al., гречневая шелуха может помочь снизить риск развития рака. Кроме того, клетчатка в гречке способна снизить шансы на более серьезные желудочно-кишечные проблемы, в том числе рак толстой кишки, желудка и молочной железы.
Гречка значительно снижают уровень сахара в крови.
Причем происходит это достаточно быстро, иногда всего за 1-2 часа.
В докладе Гарвардской школы общественного здравоохранения утверждается, что рутин в гречке также повышает уровень ЛПВП ("хорошего") холестерина, что еще больше снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
А еще гречневая каша – гипоаллергенный продукт, который входит в состав лечебных столов.
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