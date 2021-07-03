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Названо п'ять звичок, які не можна робити відразу після їжі

3 липня 2021, 04:22
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Медики радять вирушати гуляти не раніше, ніж через 1-2 години після їжі.

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Які звички небезпечні для здоров'я / pixabay

У кожного з нас є речі, які категорично протипоказано робити після прийому їжі.

Як кажуть медики, деякі з них не тільки викликають дискомфорт, але і можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Прогулянка. Поїли і відразу ж вирушили на прогулянку, щоб "розігнати" калорії? І даремно. Незважаючи на думку, ніби прогулянка після їжі корисна для травлення, це не так. Така поспішність може спровокувати нетравлення і підвищену кислотність.

Медики радять вирушати гуляти не раніше, ніж через 1-2 години після їжі. До речі, те ж саме стосується і прийому ванни: після їжі краще не балувати себе розслаблюючими процедурами в гарячій воді.

Чаювання. Любите завершити вечерю чашкою ароматного чаю з булочкою або печивом? Забудьте і про цю звичку. Тому що одна єдина чашка чаю після їжі знижує кислотність, заважає нормальному травленню, а також заважає засвоєнню заліза з їжі.

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Краще пити за півгодини до їжі і притому воду. А до чаювання приступати вже через 1-2 години після прийому їжі.

Фрукт. Фрукти надзвичайно корисні для здоров'я. Але їсти їх відразу після їжі не можна. Вони можуть спровокувати процеси бродіння в шлунку, а також погіршити процес перетравлення їжі. Тому медики радять їсти яблука, груші та інші фрукти або до їжі, або через годину після їжі.

Тиха година. Багато хто любить спати після їжі, вважаючи, що на повний шлунок краще засипається. Але така звичка небезпечна тим, що прокинутися можна вже з печією і дискомфортом в шлунку. Щоб такого не сталося, почекайте 2 години після прийому і їжі і вирушайте бачити сни. Найкращий і спокійний сон буде в тому випадку, якщо їжа буде максимально легкою.

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Куріння. І, нарешті, одна з найбільш нездорових звичок - куріння. Якщо викурити сигарету відразу після прийому їжі, це моментально порушить процес перетравлення їжі, викликаючи масу різних захворювань в шлунково-кишковому тракті.

Так що якщо вже не можете кинути палити, то хоча б почекайте 30-40 хвилин після їжі і вже потім викурюйте першу сигарету.

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здоров'я
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