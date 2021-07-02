Названы пять привычек, которые нельзя делать сразу после еды

Какие привычки опасны для здоровья / pixabay

У каждого из нас есть вещи, которые категорически противопоказано делать после приема пищи.

Как говорят медики, некоторые из них не только вызывают дискомфорт, но и могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Прогулка. Поели и сразу же отправились на прогулку, чтобы "разогнать" калории? И зря. Несмотря на мнение, будто прогулка после еды полезна для пищеварения, это не так. Такая поспешность может спровоцировать несварение и повышенную кислотность.

Медики советуют отправляться гулять не раньше, чем через 1-2 часа после еды. Кстати, то же самое касается и приема ванны: после еды лучше не баловать себя расслабляющими процедурами в горячей воде.

Чаепитие. Любите завершить ужин чашкой ароматной чая с булочкой или печеньем? Забудьте и об этой привычке. Потому что одна единственная чашка чая после еды понижает кислотность, мешает нормальному пищеварению, а также мешает усвоению железа из пищи!

Реклама

Лучше пить за полчаса до еды и притом воду. А к чаепитию приступать уже через 1-2 часа после приема пищи.

Фрукты. Фрукты чрезвычайно полезны для здоровья. Но есть их сразу после еды нельзя. Они могут спровоцировать процессы брожения в желудке, а также ухудшить процесс переваривания пищи. Поэтому медики советуют кушать яблоки, груши и другие фрукты или до еды, или через час после еды.

Тихий час. Многие любят спать после еды, считая, что на полный желудок лучше засыпается. Но такая привычка опасна тем, что проснуться можно уже с изжогой и дискомфортом в желудке.Чтобы такого не случилось, подождите 2 часа после приема и пищи и отправляйтесь видеть сны. Кстати, помните: самый лучший и спокойный сон будет в том случае, если еда будет максимально легкой.

Читайте такжеНазваны 5 простых привычек, которые продлевают жизнь

Курение. И, наконец, одна из самых нездоровых привычек – курение. Если выкурить сигарету сразу после приема пищи, это моментально нарушит процесс переваривания пищи, вызывая массу различных заболеваний в желудочно-кишечном тракте.

Так что если уж не можете бросить курить, то хотя бы подождите 30-40 минут после еды и уже потом выкуривайте первую сигарету.

Читайте такжеНазваны 5 простых привычек, которые продлевают жизнь

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

Ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.