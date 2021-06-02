Названо найкорисніші напої для організму людини

Найкорисніший напій / pixabay

Лікар-дієтолог Ольга Деккер назвала кілька напоїві, які допомагають нашому організму бути здоровими.

За її словами, найкориснішим напоєм для людини є вода. Вона зазначає, що важливою властивістю води, є здатність розчиняти токсини, що виробляються організмом.

"Ми повинні виводити солі. Піт, сеча, сльози і так далі - всі рідини в нашому тілі мають якусь кількість солей. Ми їх виводимо, ми повинні воду отримувати, все повинно бути за нормою", - зазначила Деккер.

Дієтолог каже, що зрівнятися з водою за корисними властивостями може тільки слабо заварений зелений чай.

Міцний чай або кава, навпаки, мають сечогінний ефект, тому потребують доповнення у вигляді води, пояснила вона.

Какао також є корисним напоєм, але тільки за умови, якщо його приготували власноруч, з какао-порошку і з невеликою кількістю цукру, підкреслила фахівець.

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Какао, який продається в магазині, містить велику кількість вуглеводів і може лише нашкодити організму, попередила Деккер.

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