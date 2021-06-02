Названы самые полезные напитки для организма человека

Самый полезный напиток / pixabay

Врач-диетолог Ольга Деккер назвала несколько напитков, которые помогают нашему организму быть здоровыми.

По ее словам, самым полезным напитком для человека является вода. Она отмечает, что важным свойством воды, является способность растворять токсины, вырабатывающиеся организмом.

"Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее - все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме", - отметила Деккер.

Диетолог отметила, что сравниться с водой по полезным свойствам может только слабо заваренный зеленый чай.

Крепкий чай или кофе, наоборот, обладают мочегонным эффектом, поэтому нуждаются в дополнении в виде воды, объяснила она.

Какао также является полезным напитком, но только при условии, если его приготовили собственноручно, из какао-порошка и с небольшим количеством сахара, подчеркнула специалист.

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Какао, который продается в магазине, содержит большое количество углеводов и может лишь навредить организму, предупредила Деккер.

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