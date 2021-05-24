Врач рассказала, с чем нельзя пить горячий чай

Названа опасность горячего чая / goodfon

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Яна Васильева рассказала, какую опасность несут горячие напитки.

Как отмечает специалист, в первую очередь, горячие напитки должны быть не горячее 37 градусов, иначе опасно.

Дело в том, что можно повредить слизистую пищевода. И не смотря на то, что это будет всего лишь микроожог, но его последствия могут быть серьезными. Исследования показали, что с годами у любителей напитков погорячее могут возникнуть серьезные типы рака.

Особенно, по словам врача, навредить может именно чай. А все потому, что в напитке содержатся танины.

"Эти вещества относятся к дубильным. Сочетание крепкого чая с жирной едой негативно сказывается на функции желудка", - пояснила Васильева.

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Кроме того, вредно запивать горячим напитком крепкие алкогольные напитки, так как этанол обжигает слизистую.

Как объяснила гастроэнтеролог, из-за чая компоненты алкоголя активнее всасываются в кровь, нанося токсический удар. Это нагружает сердце и сосуды, атакует нервную систему и атакует печень.

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