Неврологи розповіли, чи є простий шлях до ефективного навчання і запам'ятовування

Неврологи розповіли, чи є простий шлях до ефективного навчання / Reuters

Команда вчених з Національного інституту неврологічних розладів та інсульту Національного інституту здоров'я (NINDS, США) з'ясувала, наскільки корисні короткі перерви при освоєнні нової інформації. Про це повідомляється в спеціалізованому виданні Cell Reports.

Як кажуть вчені, регулярно відпочиваючий мозок багаторазово і швидко відтворює спогади про недавно впізнаної інформації або практиках. Чим частіше людина відтворює під час відпочинку нову інформацію, тим краще засвоює її і застосовує. В ході дослідження 33 здорових добровольців вчені виявили мозкову активність, яка виникає, коли людина освоює новий навик. При цьому короткі перерви стали ключем до ефективного навчання. Виявилося, що під час відпочинку мозок добровольців швидко і багаторазово відтворював прожитий через навчання досвід і тим краще його засвоював.

"Наші результати підтверджують ідею про те, що відпочинок, що не спить, відіграє настільки ж важливу роль, як і практика в освоєнні нового навику. Мабуть, це період, коли наш мозок стискає і консолідує спогади про те, що ми тільки що практикували", — заявив Леонард г.Коен, доктор медицини і старший автор дослідження.

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Нагадаємо, раніше нове дослідження показало, що регулярне вживання білого рису безпосередньо пов'язане з підвищенням рівня цукру в крові.

Виявилося, що вживання білого рису значно збільшує ризик розвитку цукрового діабету - оскільки в процесі подрібнення і полірування рису пропадає значна частина поживних речовин (в першу чергу Вітамін B).