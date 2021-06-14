Неврологи рассказали, есть ли простой путь к эффективному обучению и запоминанию

Неврологи рассказали, есть ли простой путь к эффективному обучению/ Reuters

Команда ученых из Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья (NINDS, США) выяснила, насколько полезны короткие перерывы при освоении новой информации. Об этом сообщается в специализированном издании Cell Reports.

Как говорят ученые, регулярно отдыхающий мозг многократно и быстро воспроизводит воспоминания о недавно узнанной информации или практиках. Чем чаще человек воспроизводит во время отдыха новую информацию, тем лучше усваивает ее и применяет. В ходе исследования 33 здоровых добровольцев ученые выявили мозговую активность, которая возникает, когда человек осваивает новый навык. При этом короткие перерывы стали ключом к эффективному обучению. Оказалось, что во время отдыха мозг добровольцев быстро и многократно воспроизводил прожитый через обучение опыт и тем лучше его усваивал.

"Наши результаты подтверждают идею о том, что бодрствующий отдых играет столь же важную роль, как и практика в освоении нового навыка. По-видимому, это период, когда наш мозг сжимает и консолидирует воспоминания о том, что мы только что практиковали", — заявил Леонард Г. Коэн, доктор медицины и старший автор исследования.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).