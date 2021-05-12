Как уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способы

Как уберечь мозг от активного старения клеток / Scott / Flickr

Шведские ученые установили как минимум семь способов замедлить старение мозга. Об этом сообщает местное издание Svenska Dagbladet.

По словам специалистов, на этот процесс оказывает влияние образ жизни, а незначительные изменения в повседневном режиме помогут улучшить здоровье мозга.

Как утверждает профессор психологии здоровья (Гетеборгский университет) Магнус Линдвалль, с возрастом поведение все больше влияет на мозг. "Обычно говорят о трех видах стимуляции, полезных для мозга: физическая стимуляция, когнитивная стимуляция и социальная стимуляция", — сказал специалист.

Для того чтобы замедлить процесс старения, в первую очередь необходимо больше двигаться. Существует большое количество доказательств того, что сидячий образ жизни усиливает и умножает воспалительные процессы в организме. Кроме того, увеличивается риск развития деменции.

Далее − для продления жизни мозга необходимо много и долго спать сон. Также на работу нервных клеток и способность мозга создавать новые клетки влияет рацион.

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