Врач рассказал, как можно избежать старения тела в молодом возрасте

Японский медик Хироси Хираидзуми закончил свое долгое исследование - по поводу того, можно ли избежать старения собственного теле еще в молодом возрасте.
Хироси Хираидзуми, профессор японского медицинского университета Сева, утверждает, что раскрыл способ избежать старения в молодом возрасте. Об этом сообщает портал Nihon Keizai.
Медик заявил, что ощущение старения говорит об отсутствии необходимой физической нагрузки. Так, он посоветовал приводить мышцы и тело в тонус с помощью регулярной растяжки.
"Мышцы становятся гибкими, в них улучшается кровообращение, активизируется метаболизм мышц и органов, что помогает предотвратить старение", — объяснил специалист.
Кроме того, медик подчеркнул важность занятия спортом в связи с удаленной работой. Некоторые упражнения, по его словам, можно выполнить на лестнице ‒ например, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с прямой спиной.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.
- Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).