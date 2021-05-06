Врач рассказал, как можно избежать старения тела в молодом возрасте

Как можно избежать старения тела в молодом возрасте/ Martijn van Veelen / flickr.com/

Хироси Хираидзуми, профессор японского медицинского университета Сева, утверждает, что раскрыл способ избежать старения в молодом возрасте. Об этом сообщает портал Nihon Keizai.

Медик заявил, что ощущение старения говорит об отсутствии необходимой физической нагрузки. Так, он посоветовал приводить мышцы и тело в тонус с помощью регулярной растяжки.

"Мышцы становятся гибкими, в них улучшается кровообращение, активизируется метаболизм мышц и органов, что помогает предотвратить старение", — объяснил специалист.

Кроме того, медик подчеркнул важность занятия спортом в связи с удаленной работой. Некоторые упражнения, по его словам, можно выполнить на лестнице ‒ например, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с прямой спиной.

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