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Офтальмолог розповів, як пов'язані використання смартфонів і імунітет

21 липня 2021, 01:47

За словами офтальмолога, є привід "звинуватити" пристрої у виникненні деяких проблем із зором і, як наслідок, зниженні імунітету.

Смартфони
Офтальмолог розповів, як пов'язані використання смартфонів і імунітет / ua.depositphotos.com/

Тривале використання гаджетів може нашкодити імунітету-зору в першу чергу. Про це в інтерв'ю Радіо "Супутник" заявив офтальмолог, доктор медичних наук Ігор Азнаурян.

Медик розповів, що після тривалого використання смартфона або комп'ютера у людини може виникнути синдром сухого ока. Під ним мається на увазі стан, коли слізні залози не виділяють потрібну кількість вологи.

"Коли ми дивимося на екран, то ми не моргаємо, а заворожено читаємо, граємо, дивимося або щось ще, і в цей момент у нас з вами око підсихає, але ми на це не реагуємо",-зауважив Азнаурян.

За словами офтальмолога, таким чином, можна "звинуватити" пристрої у виникненні даного синдрому і, як наслідок, зниженні імунітету. Азнаурян зауважив, що без достатньої вологи на органах зору потрапляють на очі мікроби завдають організму людини більшої шкоди.

У разі, коли знизити кількість проведеного за екраном смартфона або комп'ютера часу неможливо, офтальмолог рекомендував користуватися очними краплями. Даний засіб допоможе зволожити слизову оболонку ока.

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"Вони не можуть повністю замінити слізну рідину, але все ж це підтримуюча міра", — уклав фахівець.

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Нагадаємо, раніше екперти заявляли, що зписок травм і пошкоджень організму, які трапляються у людей, які зловживають роботою з гаджетами, постійно зростає.

Вчені встановили-люди, які курять сигарети з нікотином, в більшості випадків заражаються коронавірусом COVID-19 швидше, а хвороба протікає у них з набагато більш серйозними ускладненнями (ніж у тих, хто не курить зовсім).

здоров'я смартфони
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