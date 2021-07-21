Офтальмолог рассказал, как связаны использование смартфонов и иммунитет / ua.depositphotos.com/

Продолжительное использование гаджетов может навредить иммунитету – зрению в первую очередь. Об этом в интервью Радио "Спутник" заявил офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Медик рассказал, что после длительного использования смартфона или компьютера у человека может возникнуть синдром сухого глаза. Под ним подразумевается состояние, когда слезные железы не выделяют нужное количество влаги.

"Когда мы смотрим на экран, то мы не моргаем, а завороженно читаем, играем, смотрим или что-то еще, и в этот момент у нас с вами глаз подсыхает, но мы на это не реагируем", — заметил Азнаурян.

По словам офтальмолога, таким образом, можно "обвинить" устройства в возникновении данного синдрома и, как следствие, снижении иммунитета. Азнаурян заметил, что без достаточной влаги на органах зрения попадающие на глаза микробы наносят организму человека больший вред.

В случае, когда снизить количество проведенного за экраном смартфона или компьютера времени невозможно, офтальмолог рекомендовал пользоваться глазными каплями. Данное средство поможет увлажнить слизистую глаза.

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"Они не могут полностью заменить слезную жидкость, но все же это поддерживающая мера", — заключил специалист.

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Напомним, ранее экперты заявляли, что список травм и повреждений организма, которые случаются у людей, злоупотребляющих работой с гаджетами, постоянно растет.

Ученые установили - люди, которые курят сигареты с никотином, в большинстве случаев заражаются коронавирусом COVID-19 быстрее, а болезнь протекает у них с гораздо более серьезными осложнениями (чем у тех, кто не курит совсем).