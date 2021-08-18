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Небезпечно для печінки: названо найшкідливіший чай

18 серпня 2021, 00:20

Уникати вживання чаю з живокосту вчені радять людям з хворобами печінки.

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Який чай найнебезпечніший / pixabay

Чаї корисні для здоров'я, особливо якщо мова йде про трав'яні напої. Але, багато хто віддає перевагу, будучи впевненими в користі такого чаю.

Як стверджують вчені, деякі чаї можуть надавати потенційно несприятливий вплив на організм. Одне з таких рослин відомо як живокіст.

Зокрема, уникати вживання чаю з живокосту вчені радять людям з хворобами печінки. Справа в тому, що в цьому напої міститься велика кількість пірролізідінових алкалоїдів, які можуть викликати пошкодження органу.

У дослідженні, опублікованому в Public Health Nutrition, було виявлено, що "вживання трав'яних чаїв з листя живокосту може бути недоцільним", оскільки він має токсичний вплив на печінку.

Дослідження 2018 року також показало, що чай з живокосту може провокувати рак. В ході роботи вчені виявили, що 14 пірролізидинових алкалоїдів чаю "взаємодіють" з печінкою і пошкоджують її ДНК, змушуючи клітини мутувати. А в 2001 році FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) рекомендувало повністю прибрати з ринку чай з живокосту.

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"Живокіст використовувався як лікувальний засіб протягом більше 2000 років. Однак було встановлено, що він викликає гепатотоксичність у домашньої худоби і людей, а також рак у експериментальних тварин", – пояснили вчені.

Проте механізми, що лежать в основі негативного впливу живокосту на організм до сих пір повністю не вивчені.

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