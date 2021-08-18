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Опасно для печени: назван самый вредный чай

18 августа 2021, 00:20

Избегать употребления чая из окопника ученые советуют людям с болезнями печени.

Какой чай самый опасный / pixabay

Чаи полезны для здоровья, особенно если речь идет о травяном напитке. Но, многие отдают предпочтение, будучи уверенными в пользе такого чая.

Как утверждают ученые, некоторые чаи могут оказывать потенциально неблагоприятное воздействие на организм. Одно из таких растений известно как окопник.

В частности, избегать употребления чая из окопника ученые советуют людям с болезнями печени. Дело в том, что в этом напитке содержится большое количество пирролизидиновых алкалоидов, которые могут вызвать повреждение органа.

В исследовании, опубликованном в Public Health Nutrition, было обнаружено, что "употребление травяных чаев из листьев окопника может быть нецелесообразным", поскольку он оказывает токсическое воздействие на печень.

Исследование 2018 года также показало, что чай из окопника может провоцировать рак. В ходе работы ученые обнаружили, что 14 пирролизидиновых алкалоидов чая "взаимодействуют" с печенью и повреждают ее ДНК, заставляя клетки мутировать. А в 2001 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) рекомендовало полностью убрать с рынка чай из окопника.

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"Окопник использовался в качестве лечебного средства на протяжении более 2000 лет. Однако было установлено, что он вызывает гепатотоксичность у домашнего скота и людей, а также рак у экспериментальных животных", – пояснили ученые. Тем не менее механизмы, лежащие в основе отрицательного влияния окопника на организм до сих пор полностью не изучены.

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чай
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