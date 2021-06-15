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Врачи рассказали, какой чай нельзя пить на голодный желудок

15 июня 2021, 00:00
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Употребление напитка на голодный желудок может привести к разжижению крови.

Чай
Чем опасен зеленый чай / pixabay

Чай имеет множество полезных свойств, которые благоприятно влияют на работу организма.

Однако медики отмечают, что зеленый чай нельзя употреблять на голодный желудок. К тому же, стоит избежать потребления этого напитка натощак.

В зеленом чае содержатся дубильные вещества, которые приводят к усиленной выработке желудочного сока. Из-за этого могут возникнуть болевые ощущения, тошнота, а в результате наступят проблемы со стулом. Особенно не рекомендуется употребление зеленого чая натощак людям, которые страдают язвенной болезнью кишечника и кислотным рефлюксом.

Также зеленый чай уменьшает усвоение организмом белка, который помогает свертыванию крови. Употребление напитка на голодный желудок может привести к разжижению крови, а потому он не рекомендован людям с нарушениями свертывания крови.

"Людям с анемией не рекомендуется употреблять зеленый чай на голодный желудок, так как напиток может привести к снижению способности организма усваивать железо", - отметили медики.

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Кофеин, содержащийся в зеленом чае, стимулирует работу надпочечников, выделяющих гормоны стресса. Из-за этого повышается артериальное давление и частота сердечных сокращений.

Соответственно от данного напитка натощак следует отказаться людям с проблемами сердца. Более того, систематическое потребление зеленого чая на голодный желудок может привести к нарушению работы тех же надпочечников.

Лучше всего пить чай с чем-то – фруктами или цельнозерновым печеньем.
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здоровье чай
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