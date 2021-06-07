Чем опасен чай в пакетиках и как различить подделку

Чем опасен чай в пакетиках / pixabay

Чай и кофе пьют многие, этот напиток довольно популярен во многих странах мира. Однако, как говорят медики и эксперты, пить эти напитки нужно очень осторожно и внимательно.

Чай в пакетиках в большинстве своем представляет чайную пыль, которая остается после обработки листьев.

В Индии и в Китае эти отходы не используют, их покупают недобросовестные производители чая.

Как определить, есть ли она в вашем пакетике чая: открыть коробочку и оценить ее чистоту - если дно в мелкой чайной пыли - значит именно она и расфасована, вместо чайных листьев.

Как различить подделку из чая

Чай в пакетике заваривается быстрее листового из-за красителей. Дешевле купить чай низкого качества, добавить к нему краситель и выдать за высший сорт.

Обнаружить красители в вашем чае легко - опустить пакетик с чаем в холодную воду, если она начинает окрашиваться, то это благодаря красителям. Еще можно положить дольку лимона - натуральный чай быстро посветлеет.

Если разорвать пакетик некачественного фруктового чая, то среди мелких чаинок и кусочков фруктов можно заметить белые гранулы. Это ароматизаторы, которые человеку вряд ли стоит употреблять.

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20% чая, которые продают - просроченый. Такой чай содержит афлатоксин, опасный для здоровья. Срок годности чая - 3 года, пишет smak.ua.

На упаковке чаем всегда пишут дату и срок годности, но указывается именно дата расфасовки а не дата сбора с плантаций.

Кроме того, можно проверить чай на свежесть. Если после заваривания чая на поверхности напитка появляется небольшая пенка - чай свежий, если нет - то его собрали более 2 лет назад. Испорченный чай оставляет после себя темный след-осадок на дне и стенках чайника.

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