Чому людині корисно дивитися на своє обличчя - відповідь вчених

Чому людині корисно дивитися на своє обличчя / flickr.com / nerdberd

Японські вчені довели користь для людей, які розглядають власні особи. Вони визначили, що в цей момент в організмі людини виробляється дофамін — гормон задоволення. Результати роботи фахівців були опубліковані в журналі Cerebral Cortex.

Японські дослідники провели експеримент, в ході якого учасникам показували фото схожих на них людей. На підсвідомому рівні люди бачили на фотографіях себе, і в їх мозку активувався ділянку, відповідальний за вироблення гормону.

Для того, щоб порівняти результати дослідження, піддослідним показали зображення інших, не схожих на них, людей. Однак на цей раз в мозку активувалися ділянки, відповідальні за обробку нової інформації.

"Ми виявили, що активація вентральної тегментальной області, яка є центральним джерелом виділення дофаміну, була більш активна навіть під час підсвідомого уявлення власного обличчя учасника, ніж при поданні осіб інших людей", — заявив керівник дослідження, доктор Чіса Ота.

читайте такожЧому не можна витирати обличчя рушником

Здорове харчування: новини