Чому людині корисно дивитися на своє обличчя - відповідь вчених

У Це важко повірити, але варто зізнатися - дослідники в Японії довели, що для організму людини вкрай корисно частіше дивитися на своє обличчя.
Японські вчені довели користь для людей, які розглядають власні особи. Вони визначили, що в цей момент в організмі людини виробляється дофамін — гормон задоволення. Результати роботи фахівців були опубліковані в журналі Cerebral Cortex.
Японські дослідники провели експеримент, в ході якого учасникам показували фото схожих на них людей. На підсвідомому рівні люди бачили на фотографіях себе, і в їх мозку активувався ділянку, відповідальний за вироблення гормону.
Для того, щоб порівняти результати дослідження, піддослідним показали зображення інших, не схожих на них, людей. Однак на цей раз в мозку активувалися ділянки, відповідальні за обробку нової інформації.
"Ми виявили, що активація вентральної тегментальной області, яка є центральним джерелом виділення дофаміну, була більш активна навіть під час підсвідомого уявлення власного обличчя учасника, ніж при поданні осіб інших людей", — заявив керівник дослідження, доктор Чіса Ота.
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