УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Почему человеку полезно глядеть на свое лицо - ответ ученых

25 апреля 2021, 00:55

В это трудно поверить, но стоит признаться - исследователи в Японии доказали, что для организма человека крайне полезно почаще глядеть на свое лицо.

Зеркало
Почему человеку полезно глядеть на свое лицо / flickr.com/ nerdberd

Японские ученые доказали пользу для людей, которые разглядывают собственные лица. Они определили, что в этот момент в организме человека вырабатывается дофамин — гормон удовольствия. Результаты работы специалистов были опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

Японские исследователи провели эксперимент, в ходе которого участникам показывали фото похожих на них людей. На подсознательном уровне люди видели на фотографиях себя, и в их мозгу активировался участок, ответственный за выработку гормона.

Для того, чтобы сравнить результаты исследования, подопытным показали изображения других, не похожих на них, людей. Однако на этот раз в мозгу активировались участки, ответственные за обработку новой информации.

"Мы обнаружили, что активация вентральной тегментальной области, которая является центральным источником выделения дофамина, была более активна даже во время подсознательного представления собственного лица участника, нежели при представлении лиц других людей", — заявил руководитель исследования, доктор Чиса Ота.

Читайте такжеПочему нельзя вытирать лицо полотенцем

Здоровое питание: новости

  • Кардиологи объяснили, какая пища вреднее всего для сердца и сосудов. Список пищи, которая наносит вред сердечно-сосудистой системе, весьма велик. Но есть еда, вредящая сердцу и сосудам очень-очень сильно и заметно.
  • Диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая. По ее словам, в случае злоупотребления зеленым чаем организм может получить слишком много дубильных веществ (танинов). Что, в свою очередь, вызовет нарушение баланса железа.
  • Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму. Полезные свойства и противопоказания хурмы, ее калорийность и норма в день – всё это объяснила диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина.
ученые Япония кожа
Сейчас вы просматриваете новость «Почему человеку полезно глядеть на свое лицо - ответ ученых». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поздравления с Днем психолога – открытки и тексты прикольныеПоздравления с Днем психолога – открытки и тексты прикольные Врачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование ракаВрачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование рака Кремль добился своего и снижает накалКремль добился своего и снижает накал Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 апреля: рабочий успех и продвижениеГороскоп всех знаков Зодиака на 22 апреля: рабочий успех и продвижение Кардиолог перечислила 5 продуктов, которые убивают наше сердцеКардиолог перечислила 5 продуктов, которые убивают наше сердце

Последние новости

10:42
Отвод войск является маскировкой, чтобы Украина расслабилась - эксперт
10:09
Премьер Армении Пашинян заявил об отставке Видео
09:54
В чем секрет популярности Путина мнение
09:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 апреля: кого ждет крупный успех Видео
09:31
Глава британской разведки назвал Россию "ослабевающей" страной Видео
Реклама
09:15
Зеленый свет и новая работа: гороскоп для Овна на май-2021
08:43
Встреча Зеленского и Путина не состоится по одной простой причине мнение
08:42
Экс-главный санитарный врач сказал, когда в Украине нужен локдаун Видео
08:13
Коронавирус в Украине за сутки выявили у почти 8 тысяч человек Видео
08:06
В мире сделали более миллиарда прививок от COVID-19 Видео
07:44
Новый гороскоп всех знаков Зодиака: сопровождение удачи и предательство Видео
07:27
В Швеции назвали "дымовой завесой" отвод войск РФ от границ Украины Видео
07:14
Эксперт сделала прогноз по Украине на встрече Байдена и Путина Видео
06:55
Почему Путин отвел своих "ихтамнетов" от границы Украины мнение
06:33
Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021
06:02
В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето Фото Видео
05:27
В Британии предупредили Украину о ловушке РФ с отводом войск Видео
05:03
Украинцы "забили" на карантин: врач назвала три причины Видео
04:24
Эта модная челка 2021 сделает ваш образ стильным весной и летом Видео
03:50
Экс-посол США оценил сценарий вторжения России в Украину Видео
Реклама
03:08
Врачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование рака Видео
02:15
Бывший глава СБУ раскрыл главный план Путина по Украине Видео
00:55
Почему человеку полезно глядеть на свое лицо - ответ ученых Видео
00:19
Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи
24 апреля, суббота
23:51
Посол в ФРГ рассказал о поддержке в Бундестаге поставки оружия Украине Видео
23:40
Что приготовить на Вербное воскресенье: меню и вкусные рецепты Видео
23:23
Выживший после отравления ГРУ бизнесмен рассказал о продаже оружия Украине Видео
23:06
В Польше заявили о планах Путина и предупредили об опасности Видео
22:26
Алиев отреагировал на признание Байденом геноцида армян Видео
22:20
Расстрелявшего мужчину в Днепре киллера засекли камеры видеонаблюдения Видео
21:47
В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg Видео
21:44
Киев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын
21:35
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:01
Байден признал геноцид армян: как отреагировали Турция и Армения Видео
20:49
Украинцам назвали годовой тариф на газ: кто заплатит больше Видео
20:07
Синоптик пообещал Киеву +19 – названа дата Видео
19:59
Лукашенко рассказал, сколько киллерам пообещали за его голову Видео
19:29
У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам в ответ на высылку дипломатов Видео
19:13
Расстрел мужчины в Днепре: СМИ узнали о проблеме жертвы Видео
18:50
Посол в ФРГ обвинил РФ: техника остается, угроза нападения сохраняется Видео
Реклама
18:37
Врач объяснил, что поможет побороть эпидемию COVID-19 в Украине Видео
18:25
Украине не светит членство в НАТО - кандидат в канцлеры Германии Видео
17:39
Системы ПРО и корветы: в ФРГ решают, как вооружить Украину Видео
17:13
Стало известно о новых планах Москвы по раздаче паспортов РФ на Донбассе
16:56
"Голое преступление" в ОАЭ: задержанный за организацию фотосессии россиянин впервые раскрыл подробности Видео
16:50
Лукашенко оценил перспективу появления военной базы РФ в Беларуси Видео
16:44
В Днепре киллер расстрелял мужчину: СМИ назвали имя жертвы Видео
16:23
Украинцев предупредили о четвертой волне коронавируса Видео
16:12
Лукашенко заявил об опасности "продажи" Беларуси России Видео
15:53
Названы главные нарушители локдауна в Киеве Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять