Почему человеку полезно глядеть на свое лицо - ответ ученых

Почему человеку полезно глядеть на свое лицо / flickr.com/ nerdberd

Японские ученые доказали пользу для людей, которые разглядывают собственные лица. Они определили, что в этот момент в организме человека вырабатывается дофамин — гормон удовольствия. Результаты работы специалистов были опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

Японские исследователи провели эксперимент, в ходе которого участникам показывали фото похожих на них людей. На подсознательном уровне люди видели на фотографиях себя, и в их мозгу активировался участок, ответственный за выработку гормона.

Для того, чтобы сравнить результаты исследования, подопытным показали изображения других, не похожих на них, людей. Однако на этот раз в мозгу активировались участки, ответственные за обработку новой информации.

"Мы обнаружили, что активация вентральной тегментальной области, которая является центральным источником выделения дофамина, была более активна даже во время подсознательного представления собственного лица участника, нежели при представлении лиц других людей", — заявил руководитель исследования, доктор Чиса Ота.

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