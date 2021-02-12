УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу

12 февраля 2021, 04:26
Прослушать новость
Остановить

Чем полезен йогурт и какие у него противопоказания, что лучше пить на ночь – йогурт или кефир и почему – выяснил Главред.

Полезен ли йогурт на ночь и кому он во вред
Полезен ли йогурт на ночь и кому он во вред / 1zoom.ru

Сегодня многие твердят, какой йогурт – полезный продукт и призывают есть йогурт едва ли не каждый день. Однако как и у всякого продукта – у йогурта есть имеются свои противопоказания, и порою вред от йогурта может перевесить его пользу.

Начнем все-таки с плюсов йогурта. Внимание! Всё нижеперечисленное относится к натуральным йогуртам. О магазинных немного ниже.

Йогурт полезен при похудении

"Йогурт – отличный перекус для тех, кто сидит на диете", – цитирует издание Eat This, Not That! врача-диетолога Моргин Клэр.

В йогурте содержится много нужных нашему организму бактерий, которые улучшают работу кишечника – и, соответственно, помогают человеку контролировать свой вес.

Польза йогурта для красоты

Читайте такжеКогда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользуУпотребление йогурта помогает нам выглядеть лучше, так как в нем много кальция. А кальций в свою очередь отвечает за здоровье зубов, костей и ногтей, напомнила врач Эмбер О'Брайан.

К тому же йогурт улучшает настроение, добавила нутрициолог Разве Батул. А это также позитивно сказывается на самочувствии и внешнем виде человека.

В свою очередь диетолог Меган Берд отметила, что йогурт помогает укреплять иммунитет.

В чем вред йогурта

Йогурт все-таки не рекомендуют есть каждый день: это может плохо сказаться на желудке.

Натуропат Мелани Келлер подчеркнула, что кисломолочные продукты противопоказаны тем, у кого непереносимость лактозы или слишком чувствительный желудок.

Еще реже стоит добавлять в свой рацион магазинные йогурты. В них много сахара, красителей и ароматизаторов. Так что они, наоборот, могут негативно повлиять на фигуру, состояние кожи и в целом здоровье.

Поэтому нутрициолог Эми Ли советует покупать классический йогурт (тот самый белый натуральный йогурт, еще его называют "греческий йогурт"), а потом уже добавлять в него различные добавки (орешки, сухофрукты и пр.) по вкусу.

Йогурт или кефир перед сном

Кефир дешевле натурального йогурта, поэтому многие предпочитают вместо йогурта выпить кефирчика. В связи с чем зачастую возникает вопрос: а можно пить кефир на ночь?

В принципе, ни один кисломолочный продукт (то есть ни кефир, ни йогурт, ни ряженку с творогом и сметаной) перед сном пить или есть не рекомендуется. С одной стороны, кефир помогает расслабиться и крепче заснуть. С другой стороны, кефир перед сном рискует спровоцировать:

  • мочегонный эффект – и придется чаще бегать в туалет ночью;
  • вздутие живота и газы, так как кисломолочная пища рождает брожение в кишечнике;
  • чувство разбитости на утро: из-за того, что его организм всю ночь вынужден был переваривать животный белок, наутро человек может почувствовать усталость.

Поэтому если и пить что-то кисломолочное перед сном, то лучше выпить йогурт на ночь. Но это в любом случае должно быть как минимум за полтора часа до сна, а сам продукт – низкокалорийный.

Здоровое питание: новости

  • Кардиологи объяснили, какая пища вреднее всего для сердца и сосудов. Список пищи, которая наносит вред сердечно-сосудистой системе, весьма велик. Но есть еда, вредящая сердцу и сосудам очень-очень сильно и заметно.
  • Диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая. По ее словам, в случае злоупотребления зеленым чаем организм может получить слишком много дубильных веществ (танинов). Что, в свою очередь, вызовет нарушение баланса железа.
  • Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму. Полезные свойства и противопоказания хурмы, ее калорийность и норма в день – всё это объяснила диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина.

здоровье правильное питание йогурт
Сейчас вы просматриваете новость «Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Какой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологовКакой популярный зимой фрукт очень полезен для тела - ответ диетологов Какая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологовКакая пища вреднее всего для сердца и сосудов - ответ кардиологов Почему секс приносит удовольствие: ученые дали простой ответПочему секс приносит удовольствие: ученые дали простой ответ Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюансХороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Как получить максимум удовольствия от мастурбации, когда вы женщина, которая проводит 14 февраля однаКак получить максимум удовольствия от мастурбации, когда вы женщина, которая проводит 14 февраля одна
Следующий материал

Последние новости

05:27
"Лихость не сойдет с рук": астролог назвала самый напряженный период марта
05:04
Ядовитая команда ФСБ: отравители Навального причастны к еще одному покушению – Bellingcat Видео
04:26
Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу Видео
03:50
Эксперт объяснила, почему протесты из-за Навального не сокрушат систему Путина Видео
03:16
Эксперт раскрыл причину нового поражения России от Украины в ситуации с Донбассом Видео
Реклама
02:41
Во Львове один донор спас четырех человек Видео
02:10
Где в квартире лучше всего заниматься сексом: совет экспертов
01:36
Гороскоп на 12 февраля для всех: конец личных проблем и условие для любовного успеха Видео
00:57
Врач рассказал о коварной опасности меда Видео
00:48
Экономист объяснил, почему накопительная система пенсий в Украине - это плохая идея Видео
00:19
Знаменитая украинская дизайнерка обнажилась в снегу
00:17
Ермак заявил о срыве переговоров по Донбассу и назвал главную причину Видео
11 февраля, четверг
23:55
Что нужно знать о боли в груди при наклоне вперед и когда бежать к врачу Видео
23:37
Синоптики предупредили о свирепом морозе на выходных в Украине Видео
23:15
Схождение лавины на Львовщине оказалось фейком Видео
22:59
Медик перечислил группы риска, которые могут повторно заразиться коронавирусом
22:37
Зеленский высказался о "друзьях из Америки" и Донбассе
22:23
Кравчук назвал цели России на заседании Совбеза ООН по Донбассу Видео
22:14
Ученые назвали пять решительных шагов, чтобы избавиться от вредной привычки Видео
22:09
Der Spiegel в лютые морозы вспомнил Гоголя и украинские вареники Видео
Реклама
21:56
Синоптик предупредила украинских аграриев о серьезных проблемах с урожаем
21:33
В Китае на "голубом огоньке" исполнили гопак под видом русского танца Видео
21:32
Вагинальное здоровье: что нужно знать в 20, 30, 40 и 50 лет Видео
21:30
Минздрав утвердил рекомендации по вакцинации от коронавируса
21:27
Эксперты объяснили рост рейтингов Порошенко и ОПЗЖ
21:04
Президент отшутился о возможности закрытия канала НАШ
20:57
В ЕС рассказали, когда снимут санкции с России за агрессию против Украины Видео
20:55
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:34
Зеленский озвучил причины большого обострения войны на Донбассе Видео
20:31
Rockstar приготовила подарки для всех игроков GTA Online и Red Dead Online Видео
20:30
СМИ узнали, кто заставил министра Малюську встать на сторону рейдеров "Столичного"
20:25
В Украине лавина завалила международную трассу Видео
20:12
Кравчук открыто прошелся по России на заседании Совбеза ООН Видео
20:08
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
19:52
Комаровский поведал, нужно ли отказываться от грудного вскармливания при COVID-19
19:42
Китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
19:37
Одна из лучших игр Telltale Games скоро вернётся в продажу в онлайн-магазинах Видео
19:24
В МОН сделали заявление о христианской этике для школьников Видео
19:23
Порошенко купил подарок за многие тысячи долларов Видео
19:21
Зеленский резко отреагировал на неофициальные обмены пленными Видео
Реклама
19:15
Телефон не видит карту памяти – основные причины и как исправить
18:47
Меган Маркл выиграла суд против MailOnline і Mail On Sunday
18:32
Байден остановил строительство скандальной стены Трампа Видео
18:29
В Европарламенте одобрена резолюция по Украине – есть призывы насчет Донбасса
18:19
Снежана Бабкина рассказала о следующей операции мужа на глазу
18:07
В полиции сообщили, кто изуродовал памятник Бандере во Львове
18:02
В Слуге народа оценили шансы на отставку Кабмина и объяснили ситуацию Видео
17:48
Павел Дуров рассказал, какой будет реклама в Telegram
17:46
В Киеве снег проломил гигантскую яму в асфальте на дороге Видео
17:45
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять