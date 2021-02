Когда йогурт полезен, а когда – портит фигуру и кожу

Полезен ли йогурт на ночь и кому он во вред / 1zoom.ru

Сегодня многие твердят, какой йогурт – полезный продукт и призывают есть йогурт едва ли не каждый день. Однако как и у всякого продукта – у йогурта есть имеются свои противопоказания, и порою вред от йогурта может перевесить его пользу.

Начнем все-таки с плюсов йогурта. Внимание! Всё нижеперечисленное относится к натуральным йогуртам. О магазинных немного ниже.

Йогурт полезен при похудении

"Йогурт – отличный перекус для тех, кто сидит на диете", – цитирует издание Eat This, Not That! врача-диетолога Моргин Клэр.

В йогурте содержится много нужных нашему организму бактерий, которые улучшают работу кишечника – и, соответственно, помогают человеку контролировать свой вес.

Польза йогурта для красоты

Читайте такжеКогда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользуУпотребление йогурта помогает нам выглядеть лучше, так как в нем много кальция. А кальций в свою очередь отвечает за здоровье зубов, костей и ногтей, напомнила врач Эмбер О'Брайан.

К тому же йогурт улучшает настроение, добавила нутрициолог Разве Батул. А это также позитивно сказывается на самочувствии и внешнем виде человека.

В свою очередь диетолог Меган Берд отметила, что йогурт помогает укреплять иммунитет.

В чем вред йогурта

Йогурт все-таки не рекомендуют есть каждый день: это может плохо сказаться на желудке.

Натуропат Мелани Келлер подчеркнула, что кисломолочные продукты противопоказаны тем, у кого непереносимость лактозы или слишком чувствительный желудок.

Еще реже стоит добавлять в свой рацион магазинные йогурты. В них много сахара, красителей и ароматизаторов. Так что они, наоборот, могут негативно повлиять на фигуру, состояние кожи и в целом здоровье.

Поэтому нутрициолог Эми Ли советует покупать классический йогурт (тот самый белый натуральный йогурт, еще его называют "греческий йогурт"), а потом уже добавлять в него различные добавки (орешки, сухофрукты и пр.) по вкусу.

Йогурт или кефир перед сном

Кефир дешевле натурального йогурта, поэтому многие предпочитают вместо йогурта выпить кефирчика. В связи с чем зачастую возникает вопрос: а можно пить кефир на ночь?

В принципе, ни один кисломолочный продукт (то есть ни кефир, ни йогурт, ни ряженку с творогом и сметаной) перед сном пить или есть не рекомендуется. С одной стороны, кефир помогает расслабиться и крепче заснуть. С другой стороны, кефир перед сном рискует спровоцировать:

мочегонный эффект – и придется чаще бегать в туалет ночью;

вздутие живота и газы, так как кисломолочная пища рождает брожение в кишечнике;

чувство разбитости на утро: из-за того, что его организм всю ночь вынужден был переваривать животный белок, наутро человек может почувствовать усталость.

Поэтому если и пить что-то кисломолочное перед сном, то лучше выпить йогурт на ночь. Но это в любом случае должно быть как минимум за полтора часа до сна, а сам продукт – низкокалорийный.

Здоровое питание: новости