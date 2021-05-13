Чому окремо потрібно лікувати постковидний синдром - відповідь медиків

Постковидний синдром у людей, які перехворіли коронавірусом COVID-19, безсумнівно вимагає окремого лікування - вчені-медики з клініки Mayo Clinic.
Постковідний синдром у перехворілих коронавірусом COVID-19 вимагає окремого і тривалого лікування, оскільки хворі не можуть подолати його своїми силами. До такого висновку прийшли західні вчені-медики, повідомляється в журналі Mayo Clinic Proceedings.
Найчастіше страждають постковідним синдромом люди скаржаться на швидку стомлюваність, респіраторні симптоми і неврологічні проблеми
Всього за період з 1 червня по 31 грудня 2020 року фахівці обстежили 100 осіб – 68 жінок і 32 чоловіків. Середній вік пацієнтів становив 45 років, а їх стан оцінювали в середньому через 93 дні після зараження.
Найбільш частим постковидним симптомом у пацієнтів, які звернулися в клініку, була стомлюваність (80%), респіраторні симптоми (59%) і стільки ж - неврологічні скарги. Більше третини пацієнтів (34%) повідомляли про когнітивні труднощі у виконанні основних повсякденних дій.
Тільки кожен третій перехворілий підтвердив, що зміг повністю повернутися до повноцінної трудової діяльності. Як наголошується в результатах дослідження, постковидний синдром вимагає окремого лікування. Без нього пацієнти довго не зможуть повернутися до роботи і нормального життя.
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