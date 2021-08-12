Скільки м'яса і кому можна їсти без шкоди для здоров'я - відповідь медика

Скільки і кому можна їсти м'яса без шкоди для здоров'я / ua.depositphotos.com

Деякі експерти зі здорового харчування рекомендують відмовитися від горезвісного червоного м'яса. Чим корисний і чим може бути шкідливий цей продукт. Про це заявила в коментарі Радіо Sputnik дієтолог і гастроентеролог Ірина Бережна.

Різні фахівці вважають "червоним" різні види м'яса. На думку Бережної, так слід називати яловичину і баранину. У таких продуктах, зазначила дієтолог, є багато корисних речовин. Це, зокрема, залізо, селен, вітаміни групи В і незамінні поліненасичені жирні кислоти, які потрібні для підтримки імунної, центральної нервової і м'язової систем.

Наприклад, добова норма заліза міститься в невеликому шматочку червоного м'яса, додала медик. Для того, щоб набрати цю норму з рослинною їжею, доведеться з'їсти три кілограми яблук із зеленою шкіркою або кілограм гречаної каші.

В середньому, за її словами, для здорової людини абсолютно безпечно з'їдати в тиждень від 400 до 500 грамів червоного м'яса.

Як каже Бережна, людям із зайвою вагою, високим рівнем холестерину, захворюваннями серцево-судинної системи від жирних сортів червоного м'яса слід відмовитися.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).