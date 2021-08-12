Сколько мяса и кому можно есть без вреда для здоровья - ответ медика

Сколько и кому можно есть мяса без вреда для здоровья / ua.depositphotos.com

Некоторые эксперты по здоровому питанию рекомендуют отказаться от пресловутого красного мяса. Чем полезен и чем может быть вреден этот продукт. Об этом заявила в комментарии Радио Sputnik диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Разные специалисты считают "красным" различные виды мяса. По мнению Бережной, так следует называть говядину и баранину. В таких продуктах, отметила диетолог, присутствует много полезных веществ. Это, в частности, железо, селен, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые нужны для поддержания иммунной, центральной нервной и мышечной систем.

Например, суточная норма железа содержится в небольшом кусочке красного мяса, добавила медик. Для того, чтобы набрать эту норму с растительной пищей, придется съесть три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши.

В среднем, по ее словам, для здорового человека совершенно безопасно съедать в неделю от 400 до 500 граммов красного мяса.

Как говорит Бережная, людям с лишним весом, высоким уровнем холестерина, заболеваниями сердечно-сосудистой системы от жирных сортов красного мяса следует отказаться.

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Напомним, ранее исследователи установили эффективность использования куркумы в устранении глазных воспалений и при этом не нашли никаких осложнений.

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона доказали, что освещение красного цвета может улучшить зрение (если оно ухудшилось с возрастом).