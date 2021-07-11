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Дивний побічний ефект: після вакцинації препаратом Pfizer у жінок швидко ростуть груди

11 липня 2021, 00:51

Медики стверджують, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму на введення цієї вакцини.

Вакцина
Після вакцинації препаратом Pfizer у жінок стрімко ростуть груди / Reuters

Мешканки Норвегії, які зробили щеплення від коронавірусу американською вакциною Pfizer, повідомляють у соцмережах про збільшення грудей після цієї процедури.

Зокрема, одна з вакцинованих препаратом Pfizer, 17-річна Емма з новержской столиці Осло, написала, що через збільшення грудей їй довелося придбати бюстгальтер на розмір більше. Медики прокоментували голландському виданню NRK цей дивний побічний ефект від вакцини.

Фахівці стверджують, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму на введення цієї вакцини.

Як запевнила лікар Хайнріх Бакманн, збільшення грудей - тимчасове і короткочасне явище.

Водночас представник норвезького агентства лікарських засобів Стейнар Мадсен зазначає, що майже у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли, через що виникало відчуття, що груди ростуть.

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У компанії-виробнику вакцини Pfizer не виключають, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу не чули.

Вакцина проти коронавруса Pfizer – про що йшлося раніше:

Компанії Pfizer і BioNTech найближчим часом запропонують управлінню з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейському агентства лікарських засобів (EMA) схвалити використання третьої дози вакцини від COVID-19 як "бустера". Вчені прийшли до висновку, що третя доза може знадобитися протягом 6-12 місяців після повної вакцинації для підтримки високого рівня захисту.

У сюжеті ТСН можете детальніше дізнатися про третю дозу вакцини проти коронаврусу Pfizer:

Також раніше європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами проти COVID-19 від Pfizer і Moderna.

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