"Тривожна кількість людей не знають про діагноз": яка небезпека стоїть за запаленням ясен

Запалення ясен загрожує небезпечними наслідками - вчені / Стоматологія

Запалення ясен може обернутися проблемами не лише з зубами – але і з тиском, встановили вчені зі стоматологічного інституту UCL Eastman в Лондоні і з кафедри стоматології Міжнародного університету Каталонії в Барселоні.

Згідно з їхнім дослідженням, у людей з пародонтитом шанси постраждати від підвищеного тиску і гіпертонії виростають у два рази. При активному запаленні ясен або кровотечі з ясен часто спостерігається і підвищений кров'яний тиск.

Результати дослідження оприлюднені в журналі Американської кардіологічної асоціації Hypertension. І це перші конкретні чисельні дані щодо зв'язку між пародонтитом і гіпертонією.

Також у людей з пародонтитом спостерігалися:

підвищений рівень "поганого" холестерину,

підвищений рівень глюкози,

підвищений рівень лейкоцитів і високочутливого С-реактивного білка,

знижений рівень "хорошого" холестерину.

При цьому автори дослідження встановили, що між пародонтитом і гіпертонією є зв'язок – незалежно від статі, віку, раси, фізичної активності та інших факторів ризику серцево-судинних захворювань в учасників дослідження.

"Ці дані вказують на те, що пародонтальні бактерії викликають пошкодження ясен, а також викликають запальні реакції, які можуть вплинути на розвиток системних захворювань, включаючи гіпертонію. При цьому зв'язок між захворюванням ясен і підвищеним кров'яним тиском виникає задовго до того, як у пацієнта розвинеться гіпертонія. Наше дослідження також підтверджує, що тривожно велика кількість людей не знають про свій можливий діагноз", – констатував доктор медичних наук, професор пародонтології в стоматологічному інституті UCL Eastman Франческо Д'ейто.

Тому автори дослідження рекомендують людям з проблемами ясен своєчасно проходити обстеження у кардіолога - і навпаки.

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