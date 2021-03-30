"Тревожное количество людей не знают о диагнозе": в чем опасность воспаления десен

При активном воспалении десен или кровотечении из десен зачастую наблюдается и повышенное кровяное давление.
Воспаление десен может обернуться проблемами не только с зубами – но и с давлением, установили ученые из Стоматологического института UCL Eastman в Лондоне и с кафедры стоматологии Международного университета Каталонии в Барселоне.
Согласно их исследованию, у людей с пародонтитом шансы пострадать от повышенного давления и гипертонии вырастают в два раза. При активном воспалении десен или кровотечении из десен зачастую наблюдается и повышенное кровяное давление.
Результаты исследования обнародованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension. И это первые конкретные численные данные насчет связи между пародонтитом и гипертонией.
Также у людей с пародонтитом наблюдались:
- повышенный уровень "плохого" холестерина,
- повышенный уровень глюкозы,
- повышенный уровень лейкоцитов и высокочувствительного С-реактивного белка,
- пониженный уровень "хорошего" холестерина.
При этом авторы исследования установили, что между пародонтитом и гипертонией есть связь – независимо от пола, возраста, расы, физической активности и прочих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у участников исследования.
"Эти данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждение десен, а также вызывают воспалительные реакции, которые могут повлиять на развитие системных заболеваний, включая гипертонию. При этом связь между заболеванием десен и повышенным кровяным давлением возникает задолго до того, как у пациента разовьется гипертония. Наше исследование также подтверждает, что тревожно большое количество людей не знают о своем возможном диагнозе", – констатировал доктор медицинских наук, профессор пародонтологии в Стоматологическом институте UCL Eastman Франческо Д'Айуто.
Поэтому авторы исследования рекомендуют людям с проблемами десен своевременно проходить обследование у кардиолога – и наоборот.
Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление
- Ученые изменили норму артериального давления для женщин. Как выяснили исследователи из Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай, нормальное артериальное давление у мужчин выше, чем у женщин.
- Ранее мы писали про давление: симптомы, причины и лечение. Гипертония обычно развивается в течение нескольких лет.
- Названы полезные свойства вкусного продукта, который снижает давление и предотвращает инсульт. Он содержит флавоноиды, которые являются антиоксидантами, полученными из растений.
- Также назван речевой признак высокого давления. Если сердцу не хватает крови и кислорода, это может спровоцировать сердечный приступ.
- Ученые придумали диету, которая сбивает давление и помогает избежать инсульта. Исследователи изобрели новый способ профилактики большой проблемы современных людей - инсультов и других форм кровоизлияний в мозг.