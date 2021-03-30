"Тревожное количество людей не знают о диагнозе": в чем опасность воспаления десен

Воспаление десен грозит опасными последствиями - ученые / Стоматология

Воспаление десен может обернуться проблемами не только с зубами – но и с давлением, установили ученые из Стоматологического института UCL Eastman в Лондоне и с кафедры стоматологии Международного университета Каталонии в Барселоне.

Согласно их исследованию, у людей с пародонтитом шансы пострадать от повышенного давления и гипертонии вырастают в два раза. При активном воспалении десен или кровотечении из десен зачастую наблюдается и повышенное кровяное давление.

Результаты исследования обнародованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension. И это первые конкретные численные данные насчет связи между пародонтитом и гипертонией.

Также у людей с пародонтитом наблюдались:

повышенный уровень "плохого" холестерина,

повышенный уровень глюкозы,

повышенный уровень лейкоцитов и высокочувствительного С-реактивного белка,

пониженный уровень "хорошего" холестерина.

При этом авторы исследования установили, что между пародонтитом и гипертонией есть связь – независимо от пола, возраста, расы, физической активности и прочих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у участников исследования.

"Эти данные указывают на то, что пародонтальные бактерии вызывают повреждение десен, а также вызывают воспалительные реакции, которые могут повлиять на развитие системных заболеваний, включая гипертонию. При этом связь между заболеванием десен и повышенным кровяным давлением возникает задолго до того, как у пациента разовьется гипертония. Наше исследование также подтверждает, что тревожно большое количество людей не знают о своем возможном диагнозе", – констатировал доктор медицинских наук, профессор пародонтологии в Стоматологическом институте UCL Eastman Франческо Д'Айуто.

Поэтому авторы исследования рекомендуют людям с проблемами десен своевременно проходить обследование у кардиолога – и наоборот.

Повышенное давление: симптомы и что делать, если у человека высокое давление