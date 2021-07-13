Вчені відшукали радикальний і жорстокий спосіб продовжити життя чоловікам

Молекули / Proyecto Agua / flickr.com

Видалення репродуктивних органів у баранів сприяє продовженню життя. Вчені з Нової Зеландії з'ясували, що кастрація може бути радикальним, але ефективним способом продовжити життя особинам чоловічої статі. Відповідне дослідження опубліковано в журналі eLife.

Відзначається, що у ссавців самки зазвичай мають більш високу тривалість життя, ніж самці. У той же час і фермери, і вчені знають, що видалення насінників у баранів може продовжити їх життя на 60%. Однак механізми, що лежать в основі довголіття, були неясні.

Для того, щоб розібратися, що відбувається на рівні ДНК, новозеландські вчені об'єдналися з американським генетиком Стівом Хорватом, який винайшов епігенетичний годинник — спосіб вимірювання біологічного віку за допомогою аналізу ДНК. За ними дослідники вимірювали біологічне старіння на основі хімічних міток. З'ясувалося, що у кастрованих баранів сповільнюється швидкість старіння в порівнянні з некастрованими самцями.

Згідно з іншими дослідженнями, кастрація продовжує тривалість життя лабораторних гризунів, домашніх кішок і собак. Крім того, в XIV-XX століттях євнухи при дворі корейських королів жили довше, ніж їх сучасники. Подібні результати показало і дослідження, проведене серед пацієнтів психіатричної лікарні в США.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.