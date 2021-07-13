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Ученые отыскали радикальный и жестокий способ продлить жизнь мужчинам

13 июля 2021, 04:43

Исследователи утверждают, что найденный ими способ продлить жизнь мужчинам - отличается крайней сложностью исполнения и подойдет далеко не всем.

Молекулы
Молекулы / Proyecto Agua / flickr.com

Удаление репродуктивных органов у баранов способствует продлению жизни. Ученые из Новой Зеландии выяснили, что кастрация может быть радикальным, но эффективным способом продлить жизнь особям мужского пола. Соответствующее исследование опубликовано в журнале eLife.

Отмечается, что у млекопитающих самки обычно имеют более высокую продолжительность жизни, чем самцы. В то же время и фермеры, и ученые знают, что удаление семенников у баранов может продлить их жизнь на 60%. Однако механизмы, лежащие в основе долголетия, были неясны.

Для того, чтобы разобраться, что происходит на уровне ДНК, новозеландские ученые объединились с американским генетиком Стивом Хорватом, который изобрел эпигенетические часы — способ измерения биологического возраста с помощью анализа ДНК. По ним исследователи измеряли биологическое старение на основе химических меток. Выяснилось, что у кастрированных баранов замедляется скорость старения по сравнению с некастрированными самцами.

Согласно другим исследованиям, кастрация продлевает продолжительность жизни лабораторных грызунов, домашних кошек и собак. Кроме того, в XIV-XX веках евнухи при дворе корейских королей жили дольше, чем их современники. Подобные результаты показало и исследование, проведенное среди пациентов психиатрической больницы в США.

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Напомним, ранее сообщалось - ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

здоровье мужчина
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