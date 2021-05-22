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Вчені з Китаю зробили прогноз щодо нової світової пандемії

22 травня 2021, 17:15

Світ може зіткнутися з новою епідемією пташиного грипу.

учений
Новий варіант пташиного грипу виявлено в 46 країнах / Reuters

Історія штаму вірусу пташиного грипу H5N8 і його склад дозволяють припустити, що в світі може виникнути ще одна пандемія. Нову варіацію вірусу виявили в 46 країнах, він може бути небезпечним не тільки для птахів, але і для людей. Вперше штам виявили у качки з Китаю у 2010 році. Однак пізніше вірус знайшли в домашніх тварин, а також диких птахів з Південної Кореї, Японії, Індії, Росії, Монголії, США і в деяких регіонах Європи. Вірус поширюється стрімко - перехресні інфекції були виявлені у 7 сільськогосподарських працівників у РФ.

"До 2020 року спалахи захворювання спостерігалися в 46 країнах. Ши і Гао відзначають, що ця історія свідчить про те, що вірус здатен поширюватися дуже швидко. Ще більш тривожним було повідомлення про перехресні інфекції у семи російських сільськогосподарських робітників в грудні минулого року", - стверджують вчені Вейфен Ши і Джордж Гао у своїй публікації на порталі Medical Xpress.

Причому, на думку вчених, у людей, що заразилися, не було ознак і симптомів того, що вірус міг передаватися від людини до людини. Однак якщо це сталося, це значить, що вірусу не потрібно багато часу, щоб пройти адаптацію до інших людей.читайте такожУкраїнців попередили про новий удар коронавірусу-мутанта: хто під загрозою

Втім, у Росії стверджують, що прототип вакцини від H5N8 вже створено. І якщо буде поставлено завдання виробляти препарат, то воно буде реалізоване.

"Якщо ми кажемо про той варіант H5N8, який вперше інфікував людину в березні, методами зворотної генетики нами було отримано вакцинний штам проти цього вірусу H5N8 і надалі, якщо таке завдання буде поставлено, то це вже буде виробництво з метою отримати вакцину, використовуючи існуючі виробничі потужності і цей вакцинний штам", - підкреслив генеральний директор ДНЦ Вектор Рінат Максютов.

Нова світова пандемія

  • Директор Першого медичного центру Тель-Авіва, ізраїльський лікар Юрій Раньков у квітні заявив, що через ситуацію, пов'язану зі зміною клімату і перенаселенням планети, незабаром на світ може очікувати нова пандемія. На його думку, наступна епідемія може стати ще більш небезпечною.
  • Як вважає Раньков, навіть після того, як пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 завершиться, люди не зможуть жити так, як раніше. Доведеться довго дотримуватися протикоронавірусних обмежень, серед яких носіння масок, дотримання соціальної дистанції і стеження за рівнем антитіл в організмі.

вчені пташиний грип
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