Вчені знайшли новий метод уникнути хвороби серця при діабеті / Pat Gerber / flickr.com/

Обмежене за часом харчування може допомогти людям з діабетом II типу знизити нічну гіпертензію (тобто період, коли артеріальний тиск підвищується). Про це повідомляється в пресрелізі на MedicalXpress повідомляється з посиланням на дослідження вчених медичного коледжу Університету Кентуккі.

Зазвичай артеріальний тиск падає вночі і підвищується після пробудження відповідно до циркадним ритмом організму. У деяких гіпертоніків і пацієнтів з діабетом II типу зниження тиску вночі не відбувається, що пов'язано зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань. Однак дослідники продемонстрували, що обмежене за часом годування мишей ефективно відновлює циркадний ритм артеріального тиску у гризунів, які страждали від гіпертензії.

Дослідники обмежили щоденний доступ тварин до їжі до восьми годин у звичайний час їх активного неспання. Коли час доступності їжі було збільшено до дванадцяти годин, ефект все ще був значний. Іншими словами, вплив раціону було опосередковано часом, а не кількістю калорій.

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Нагадаємо, раніше китайські вчені довели новий зв'язок діабету і коронавірусу.

Як говорив кардіолог Олександр Мясников, коли у людини є схильність до діабету або вже спостерігається переддіабетний стан, то допомогти організму може вживання трьох напоїв.